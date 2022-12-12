Россиянку сутки искали по всему городу, пока она погибала в ловушке в своей квартире-свалке

В городе Троицке Челябинской области спасатели эвакуировали женщину, которую зажало между шкафом и стеной, она провела в таком состоянии больше суток. Видео вызволения пострадавшей из квартиры-свалки опубликовала поисково-спасательная служба региона.

Кадры спасения жительницы Челябинской области. Видео © VK / Поисково-спасательная служба Челябинской области

Женщина не вышла утром на работу, тогда коллеги забили тревогу и приехали к ней домой. Но ни войти в дом, ни отыскать пропавшую сотрудницу из-за высокой захламлённости им не удалось. Тогда на место вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты при осмотре комнат обнаружили несчастную женщину зажатой между стеной и шкафом. Как рассказала сама пострадавшая, в таком положении она находилась с прошлого дня. Попытки выбраться из "плена" самостоятельно провалились. Женщину госпитализировали с признаками переохлаждения и продолжительного нарушения кровоснабжения конечностей. Сейчас ей оказывают помощь врачи.