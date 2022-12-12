Появилось видео набега сотен экоактивистов с топорами на завод во Франции

Завод крупнейшей французской строительной компании Lafarge серьёзно пострадал после нападения экоактивистов, руководство до сих пор подсчитывает убытки. Об этом рассказал в эфире телеканала BFMTV пресс-секретарь предприятия Лоик Лельет.

Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge. Видео © Twitter / Ill Will

"Мы всё ещё оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты всё разгромили", — пояснил он.

По его словам, завод не сможет функционировать в полную силу в течение нескольких недель. Это стало результатом субботнего протеста борцов за экологию. Почти двести из них проникли на предприятие La Malle в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, которое принадлежит Lafarge. На публикуемых в Сети кадрах люди в спецодежде, вооружённые топорами и ломами, разносят производственные объекты.

В компании уже окрестили "беспрецедентным варварством" действия активистов, поломавших строительное оборудование, электрощитки, офисы и транспорт на промышленной территории. Нарушители же не считают себя виновными и якобы лишь отомстили за загрязнение атмосферы. К делу уже подключилась прокуратура. Задержать с поличным никого не удалось.