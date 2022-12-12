Появилось видео набега сотен экоактивистов с топорами на завод во Франции
Во Франции 200 экоактивистов топорами разгромили завод Lafarge
Завод крупнейшей французской строительной компании Lafarge серьёзно пострадал после нападения экоактивистов, руководство до сих пор подсчитывает убытки. Об этом рассказал в эфире телеканала BFMTV пресс-секретарь предприятия Лоик Лельет.
Во Франции экоактивисты разгромили завод Lafarge. Видео © Twitter / Ill Will
"Мы всё ещё оцениваем ущерб, но разрушения значительные. Эта акция была очень агрессивной в отношении объектов завода, активисты всё разгромили", — пояснил он.
По его словам, завод не сможет функционировать в полную силу в течение нескольких недель. Это стало результатом субботнего протеста борцов за экологию. Почти двести из них проникли на предприятие La Malle в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, которое принадлежит Lafarge. На публикуемых в Сети кадрах люди в спецодежде, вооружённые топорами и ломами, разносят производственные объекты.
В компании уже окрестили "беспрецедентным варварством" действия активистов, поломавших строительное оборудование, электрощитки, офисы и транспорт на промышленной территории. Нарушители же не считают себя виновными и якобы лишь отомстили за загрязнение атмосферы. К делу уже подключилась прокуратура. Задержать с поличным никого не удалось.
Ранее два экоактивиста движения Letzte Generation ("Последнее поколение") плеснули чёрную жидкость на картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене.
ТАСС / AP / Thibault Camus