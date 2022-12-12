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12 декабря, 14:57

В Ла Скала рассказали о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"

Миланский театр Ла Скала с большим успехом продаёт билеты на оперу "Борис Годунов", которая открывает новый сезон. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе учреждения.

"Билеты продаются хорошо, но на завтрашний вечер ещё есть места. Это нормально, когда распродаётся не весь зал", рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на представление 13 декабря ещё есть два билета по 300 евро в четвёртый ряд партера. Последний же показ "Бориса Годунова" в этом году запланирован на 29 декабря, на него билеты расходятся пока что чуть хуже: последние ряды партера остаются свободными. Зато, по словам представителя театра, хорошо продаются места на галёрке из-за сравнительно небольшой цены, а также в ложу первого и второго ярусов.

"Спрос сохраняется, продажи идут нормально", — резюмировал сотрудник пресс-службы в беседе с агентством.

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Ранее Ла Скала отказался отменять оперу "Борис Годунов" из-за прихоти украинского консула Андрея Картыша. Заявления последнего в театре назвали неприемлемыми, при этом подчеркнули, что "снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит, наказать культуру".

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ТАСС / Zuma / Teatro Alla Scala Press Office

Татьяна Миссуми

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