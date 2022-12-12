В Ла Скала рассказали о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"
Миланский театр Ла Скала с большим успехом продаёт билеты на оперу "Борис Годунов", которая открывает новый сезон. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе учреждения.
"Билеты продаются хорошо, но на завтрашний вечер ещё есть места. Это нормально, когда распродаётся не весь зал", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на представление 13 декабря ещё есть два билета по 300 евро в четвёртый ряд партера. Последний же показ "Бориса Годунова" в этом году запланирован на 29 декабря, на него билеты расходятся пока что чуть хуже: последние ряды партера остаются свободными. Зато, по словам представителя театра, хорошо продаются места на галёрке из-за сравнительно небольшой цены, а также в ложу первого и второго ярусов.
"Спрос сохраняется, продажи идут нормально", — резюмировал сотрудник пресс-службы в беседе с агентством.
Ранее Ла Скала отказался отменять оперу "Борис Годунов" из-за прихоти украинского консула Андрея Картыша. Заявления последнего в театре назвали неприемлемыми, при этом подчеркнули, что "снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит, наказать культуру".
ТАСС / Zuma / Teatro Alla Scala Press Office