В Ла Скала рассказали о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"

"Билеты продаются хорошо, но на завтрашний вечер ещё есть места. Это нормально, когда распродаётся не весь зал", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на представление 13 декабря ещё есть два билета по 300 евро в четвёртый ряд партера. Последний же показ "Бориса Годунова" в этом году запланирован на 29 декабря, на него билеты расходятся пока что чуть хуже: последние ряды партера остаются свободными. Зато, по словам представителя театра, хорошо продаются места на галёрке из-за сравнительно небольшой цены, а также в ложу первого и второго ярусов.