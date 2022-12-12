Сербия призвала не рассматривать запрос Косова на вступление в Евросоюз

"Работаем и над тем, чтобы призвать все государства – члены ЕС, которые не признали Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса — что не существует условий для его рассмотрения", — сказал он журналистам.

Как уже писал Лайф, в Косове произошло очередное обострение ситуации после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербы отреагировали на это созданием баррикад на дорогах и устроили протесты. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанной республике решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.