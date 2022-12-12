Кадыров: Российские войска планомерно отодвигают линию фронта в ходе спецоперации

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, по всей линии фронта прошла перегруппировка войск, благодаря чему имеющиеся силы переведены на более удачные позиции. Вместе с тем налажено тыловое обеспечение армии. Кадыров пояснил, что российские подразделения находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражение ВСУ на многих фронтах и огромные потери.