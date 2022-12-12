Медаль "За отвагу" времён Великой Отечественной войны вернулась к родственникам её погибшего владельца благодаря работе поискового отряда "Ярополк", пишет РИА ФАН. Награду нашли на одном из деревенских огородов в Курганской области. Выяснилось, что её владелец — призванный на фронт в 1941 году Николай Зобов.

Медаль "За отвагу" вернулась к потомкам героя ВОВ благодаря работе поисковиков. Видео © Телеканал "31"

Объявление о розыске родных фронтовика сразу разместили в одной из социальных сетей, его увидели друзья семьи. Евгения Михеева, правнучка героя, бережно хранила все его документы, поэтому подтвердить родство не составило труда.

"Он (прадед. — Прим. Лайфа) служил в сапёрной бригаде и четыре раза менял машину. Наезжали на мину, машина взрывалась, а у прадеда не было ни контузии, ни ранения. Вот такой вот был у меня прадед", — рассказала она.

После войны Николай Зобов вернулся в родную Челябинскую область, где устроился работать водителем в одно из жилищных товариществ, а в 1960 году сам построил один из первых домов в Ленинском посёлке Миасского городского округа. Умер герой Великой Отечественной в 1995 году.