6 бывших заключённых, которые стали героями войны в СССР В истории нашей страны заключённые — настоящие и бывшие — уже воевали с нацистами и показали себя настоящими героями. 4 декабря, 01:40 Советская пехота во время наступления юго-восточнее города Мемель, октябрь 1944 г. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Общественность России всколыхнула весть о том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил заключённых пойти на фронт и "искупить вину кровью". "Как же так! Они же звери!" — лицемерно запричитали некоторые. Погодите судить.

Сержант Еронько: расстреливал танки в упор

Фото © ТАСС / Михаил Савин © Wikipedia

Орденоносец и почётный гражданин Полоцка Виктор Еронько в 18 лет "присел" на четыре года за кражу. Срок отбыл полностью, освободился в июне 1942 года и через полтора месяца был призван на фронт. Сражался наравне со всеми. 25 июня 1944 года, исполняя обязанности наводчика 75-миллиметрового орудия в 922-м стрелковом полку 250-й дивизии на Белорусском фронте у деревни Озераны, четыре раза отбивал атаки противника, сумел прямой наводкой подавить семь пулемётных точек фашистов, чем сохранил жизни продвигавшейся вперёд роте товарищей. Днём ранее вывел из строя две немецкие самоходки и уничтожил 31 вражеского солдата.

30 июня в бою за шоссе Могилёв – Минск под Старомарьяновкой отрезал путь отходящему противнику и уничтожил шесть машин с немецкой пехотой и три танка.

12 июля в тяжелейшем бою под Барановичами Еронько остался у орудия один. Товарищи из его расчёта были убиты или тяжело ранены. Гитлеровские танки окружили позицию с трёх сторон. Ведя огонь в одиночку, бывший зэк подпускал немецкие танки на расстояние 80–100 метров и в упор расстреливал. Так он смог уничтожить четыре немецких танка, самоходку, три пулемётные точки и не менее 100 немецких солдат. Бился до последнего снаряда, но с позиции не ушёл.

За героизм в октябре того же года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Кроме Золотой Звезды Героя он был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, орденом Славы II и III степени и орденом Октябрьской Революции.

После Победы вернулся к мирной жизни и до пенсии работал слесарем-инструментальщиком в стройтресте, принимал участие в возведении города Новополоцка.

Лейтенант Отставнов: организовал подвоз снарядов через Днепр

Репродукция центральной части 20-метровой диорамы художников Студии военных художников имени М.Б. Грекова "Форсирование Днепра войсками Советской армии". Фото © ТАСС / Евгений Халдей © Wikipedia

В 1937 году в Рыбинлаг попал мастер судостроительного завода, бывший пехотный политрук Алексей Отставнов. В 1942 году он ушёл на фронт добровольцем и к концу года стал комвзвода автоматчиков 29-го стрелкового полка. В августе 1943-го его назначили командиром взвода 77-й гвардейской отдельной разведроты. Воевал под Сталинградом и Курском, участвовал в Белгородско-Харьковской операции, освобождал Украину, был ранен, получил контузию.

26 сентября 1943 года во время форсирования Днепра у Бородаевки смог очистить от нацистов берег острова Глинск-Бородаевский на четыре километра в длину и на полтора в глубину, наладил переправу и обеспечил подвоз боеприпасов и продовольствия для советских частей на правом берегу Днепра. А когда нацисты контратаковали, засел с товарищами на наблюдательном пункте и сумел отбить танковую атаку, подбив одну из бронемашин врага. За этот подвиг младший лейтенант Отставнов получил звание Героя.

После тяжёлого ранения был переведён инструктором в райвоенкомат во Владимирской области, а после Победы работал начальником цеха на заводе.

Старлей Карпов: взял 78 языков

Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин © героипфо.рф

Почётный член Академии военных наук России Владимир Карпов попал в Тавдинлаг в начале 1941 года со скамьи Ташкентского пехотного училища. Сел по политической статье на пять лет, но с началом войны просился на фронт и был отправлен в составе сформированного из заключённых батальона в штрафную роту 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. В штрафроте Карпов попал в разведвзвод, и уже в 1943 году с него была полностью снята судимость: в январе его наградили медалью "За отвагу" за разведку боем. Проделав проход в проволочном заграждении на нейтральной полосе, разведчики закидали блиндаж немцев гранатами, уничтожив восемь врагов. Карпов при этом взял языка и доставил его в штаб.

А летом 1944 года Владимиру Карпову за подвиги было присвоено звание Героя. Он более 30 раз ходил в тыл к немцам, лично взял 78 языков. 19 августа 1943 года, обнаружив в тылу врага крупную группировку войск, вызвал огонь на себя. Таким образом было уничтожено 200 нацистов, танки и самоходка.

15 сентября с группой разведчиков в тылу врага захватил деревню Маецкое, где уничтожил не менее 50 нацистов. 16 сентября первым ворвался в деревню Ефремово, уничтожил до 40 гитлеровцев и лично взял в плен 11 врагов. Во время тяжелейшего боя у Василенкова со своим взводом ударил немцам во фланг, чем спас жизнь командиру полка, лично в этом бою уничтожил 25 фашистов. Благодаря его удали населённый пункт был захвачен.

О его удачливости ходили легенды, но фортуна едва не отвернулась от Карпова в оккупированном Витебске, куда его отправили за важной информацией. Он сумел проникнуть в город и получить документы от связных, но на обратном пути был задержан патрулём. Разведчик притворился смертельно пьяным и по дороге в комендатуру сумел ликвидировать конвоиров и бежать, но при переходе через линию фронта был тяжело ранен. Его спасли свои разведчики, которые отправились навстречу и вынесли командира из-под огня.

После войны бывший зэка Тавдинлага окончил Военную академию имени Фрунзе и Высшие академические курсы Генштаба, вышел в отставку в звании полковника. С 1945 года стал писать о войне книги, окончил Литературный институт, был принят в Союз писателей СССР. Его роман "Полководец" о Герое Советского Союза генерале Петрове был удостоен Государственной премии.

Рядовой Ермак: закрыл собой амбразуру

Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин © ntagil.org

Не всем удавалось вернуться с фронта. К званию Героя был посмертно представлен рядовой Владимир Ермак. Будучи в 1942 году курсантом артиллерийского училища, он случайно застрелил товарища во время чистки оружия и был приговорён к пяти годам заключения. Но ввиду сложной обстановки исполнение приговора отложили, и лейтенант Ермак отправился искупать вину на фронт красноармейцем штрафной роты.

У Синявинских высот во время разведки боем несостоявшийся лейтенант, рядовой 14-го отдельного штрафного батальона 67-й армии Ленинградского фронта закрыл телом амбразуру нацистского дзота. 5 августа 1943 года он был награждён орденом Красного Знамени посмертно, а 21 февраля 1944 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Сержант Кульба: командовал ротой и ликвидировал пулемётное гнездо

Советские снайперы на Ленинградском фронте во время Великой Отечественной войны, декабрь 1941 г. Фото © ТАСС / Борис Уткин

Прежде чем попасть на фронт, Николай Кульба умудрился получить два срока: год — за пересылку огнестрельного оружия и десятку — за грабежи в составе банды. Но в 1942 году он в соответствии с указом Верховного суда получил возможность оправдаться перед обществом и записался добровольцем.

В 146-м гвардейском полку 48-й гвардейской стрелковой дивизии он стал одним из лучших снайперов.

После форсирования Днепра в бою у станции Рогань взял на себя командование ротой и повёл её в атаку, когда командир роты был ранен. Кульба сам получил в этом бою ранение, но продолжил сражаться с нацистами. А в бою у хутора Жовтневое тоже был ранен, но сумел подобраться к вражеской огневой точке и ликвидировать пулемётчика, забросав гранатами.

За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя с вручением Золотой Звезды и ордена Ленина. Но из-за ошибки в документах награду ему так и не вручили.

К сожалению, после войны вернуться к мирной жизни не смог и был лишён всех наград и званий, когда выяснилось, что он схлопотал ещё две ходки — за кражу и за хулиганство.

Старший лейтенант Владимир Бреусов: помог взять высоту

Фото © ТАСС / Макс Альперт © Wikipedia

В 1941 году за хищение социалистической собственности был осуждён 16-летний крепильщик карагандинской шахты № 52 Владимир Бреусов. Едва ему стукнуло 18, как его мобилизовали. На фронт попал в июле 1943 года, воевал в Украинской ССР пулемётчиком 960-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта.

В августе при штурме высоты у посёлка Полевая под Харьковом сумел занять позицию, которая обеспечила роте успешное выполнение задания. Отражая контратаки противника, уничтожил несколько десятков вражеских солдат и офицеров. За этот подвиг ему присвоили звание Героя, а позже отправили на курсы офицеров.

Бреусов был демобилизован в 1946 году в звании старшего лейтенанта. На гражданке окончил юридический институт, работал заведующим кафедрой политэкономии в Казахском пединституте. После распада СССР переехал в Москву. В память о его подвиге в советское время в посёлке Полевая была установлена памятная доска.

Все они были очень разными, бывшие заключённые, герои Великой Отечественной войны. Они сидели по разным статьям и имели разные убеждения. Например, гроза литовских "лесных братьев" офицер НКВД Нахман Душанский тоже сидел (но у литовцев) — за политические убеждения. За политические убеждения (и не только за них) бывал в тюрьмах и сам Сталин. А знаменитый фронтовой разведчик Дмитрий Вонлярский "присел" на долгие годы уже после войны — за пьяную драку с венграми. Но все они сумели объединиться перед лицом общего врага — нацизма.

Авторы Майя Новик