Какие военные атрибуты времён СССР стоят теперь бешеных денег Оглавление Форма и снаряжение Знаки отличия и награды Оружие Трофейные награды и знаки отличия Трофейное оружие и другие предметы Коллекционеры жаждут заполучить не только награды, форму и оружие, в цене шлемы из блокадного Ленинграда, маски лётчиков и даже ремни РККА. Всё это стоит десятки тысяч рублей. 62408 62408 Обложка © VK / Комиссионка

Скажем сразу, большинство предметов Советской армии, которые сейчас продаются на аукционах, достойны музеев. Но что поделать, военная история России так богата на события, что никаких музейных закромов не хватит, чтобы вместить её всю.

Форма и снаряжение

Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Пахомова Людмила

Комплекты парадной офицерской формы послевоенного времени, в зависимости от звания, на аукционах стоят от 50 до 170 тысяч рублей. Наивысшую цену просят за парадные мундиры маршалов. За послевоенные фуражки можно выручить от 3,5 до 8,5 тысячи. Форма более ранних годов дороже. Например, один только китель НКВД военных лет стоит около 70 тысяч. А подлинная форма лесника 1941 года оценивается в 120 тысяч.

За ремень РККА просят 5–7 тысяч, стальной нагрудник — 10 тысяч, за фляжку — от 2 тысяч, за маску лётчика для защиты лица времён Великой Отечественной — 15 тысяч. Шлем МПВО, который носили пожарные, санитары и сапёры в блокадном Ленинграде, оценивается в 30 тысяч. Кобура 1940-х годов может принести в бюджет от 20 до 80 тысяч рублей. А сумка танкиста РККА с инструментами оценивается в 70 тысяч.

Знаки отличия и награды

В лавках Москвы серебряный нагрудный винтовой знак выпускника Дзержинской артиллерийской академии можно приобрести за 15 тысяч. За знак РККА "За отличную стрельбу" владельцы хотят от 10 до 35 тысяч (в зависимости от года выпуска). За набор — наградную медаль лучшему телеграфисту-морзисту с грамотой и удостоверением 1928 года просят 50–55 тысяч. Раритетный знак "Авиационный техник по вооружению ВВС РККА" оценивают уже в 60 тысяч. А цена редкого знака времён Гражданской войны "Всеузбекский комитет помощи больным и раненым красноармейцам" доходит до 70 тысяч. С памятной медалью "XX лет Рабоче-крестьянской Красной армии" владельцы готовы расстаться за 200 тысяч. А знак советского общества "Добролёт" 1920-х годов недавно был продан за 220 тысяч.

Фото © Фотохроника ТАСС

Памятные знаки в честь авиаперелёта Москва – Пекин 1925 года не так давно ушли за 550 и 650 тысяч рублей. 900 тысяч принёс владельцу памятный знак "Верному милиционеру НКВД Грузинской ССР".

Несмотря на запрет на продажу государственных наград СССР, их всё равно скрытно продают, иногда под видом реплик. Любители военной старины даже считают, что закон вредит в этом случае, так как особо осторожные владельцы наград не в силах устоять перед соблазном и, не понимая всей ценности попавших им в руки раритетов, просто переплавляют ордена и продают как драгметалл. Но на аукционах продают и награды прежних войн: Первой мировой и Гражданской.

Солдатские Георгиевские кресты уходят на аукционах за 70–75 тысяч рублей. Тот же орден, но на оригинальной орденской ленте стоит на 30–40 тысяч дороже. Знаки отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода 1919 года с позолотой на муаре стоят от 400 до 600 тысяч рублей.

Оружие

Неизменным спросом у коллекционеров пользуется советское холодное оружие. Например, шашка красного кавалериста образца 1927 года сейчас оценивается антикварами от 120 до 200 тысяч рублей. За офицерскую шашку Первой мировой с позолоченным навершием можно смело просить от 130 тысяч и выше. Казачья шашка образца 1881 года, которой казаки рубали немцев на фронтах Первой мировой, стоит от 145 тысяч до 220.

Советские кортики стоят от 20 до 60 тысяч рублей (в зависимости от рода войск). До 20 тысяч рублей стоят парадные ремни, на которые эти кортики подвешивались. Кортики 1980-х годов стоят подешевле — 14–15 тысяч. А вот финка НКВД давно стала настоящим раритетом. Сейчас на одном из аукционов продаётся подобная финка с надписью "За труд врача", возможно, ею наградили какого-нибудь лагерного медика. Стоит она 35 тысяч рублей. При этом продаётся много самодельных фронтовых ножей, но цена их невысока — 3–9 тысяч.

Трофейные награды и знаки отличия

Эти предметы у нормального человека вызывают двойственное чувство. С одной стороны, мы вроде бы имеем полное право делать с военными трофеями всё, что захотим. А с другой — бросить бы всё это в печь и сжечь. Но и этого мы не можем себе позволить, ибо историю следует знать и помнить, какой бы страшной она ни была. Кстати, сами немцы с удовольствием распродают "наследство" дедов и отцов.

Даже небольшие нацистские значки, знаки отличия и памятные знаки стоят 3–5 тысяч рублей. За знак членства в нацистской партии НСДАП просят от 12 тысяч рублей. За нашивки Гитлерюгенда просят 12–20 тысяч. За железные кресты нацистов у коллекционеров можно выручить от 14 до 50 тысяч. Столько же просят за наградной знак вермахта "За общештурмовую атаку". Знак представляет собой орла, сжимающего лапами свастику. Внизу находятся скрещенные штык и граната, что позволяет коллекционерам так и называть этот знак — "штык-граната". Всё это окружено орнаментом из дубовых листьев. Впрочем, может оказаться, что самый недорогой знак — это реплика.

Медаль для добровольцев испанской "Голубой дивизии" стоит около 18 тысяч, а за редкий эсэсовский знак "За борьбу с партизанами" просят уже до 120 тысяч рублей.

Трофейное оружие и другие предметы

Холодное оружие Третьего рейха оценивается достаточно дорого. Например, кинжал SA образца 1933 года, которым снабжались штурмовые отряды, антиквары оценивают от 80–90 до 150 тысяч рублей. Кортик люфтваффе — от 75 тысяч до полумиллиона за редкие образцы. До 230 тысяч стоит нож наземных подразделений люфтваффе, а за морской немецкий кортик можно выручить от 90 до 260 тысяч рублей. Даже пехотные кортики оцениваются антикварами в 200–250 тысяч рублей. Сабля СС с клинком Carl Eickhorn 1930-х годов может принести 10–20 тысяч.

За штыки конца XIX – начала XX века выручить удастся поменьше. Например, немецкий штык к винтовке Mauser образца 1884–1898 годов принесёт от 25 до 40 тысяч. Но и тут встречаются уникальные экземпляры: за некоторые штыки с травлением можно просить уже до 70 тысяч рублей. Даже темляки парадных штыков немецких солдат и офицеров могут принести до 10 тысяч рублей. За штыки от финских винтовок владельцы могут выручить около 20 тысяч. Разумеется, в холодном оружии оценивается прежде всего состояние. Ржавый штык-нож тоже чего-то стоит, однако разбогатеть на нём точно не удастся.

Сапёрный набор вермахта, включающий в себя пилу и ножницы для колючей проволоки, оценивается в 68 тысяч рублей. За 100 тысяч можно продать немецкий дальномер. Подборка снаряжения — габзак с подсумками — может принести 15–20 тысяч рублей, а походный ранец — 5–7 тысяч. За егерскую фуражку с полковой биркой можно выручить до 200 тысяч рублей, за редкие каски (в зависимости от принадлежности войск) — от 270 тысяч, за каску десантника или кригсмарине — до полумиллиона. А за комплект формы немецкого рядового танкиста просят около 700 тысяч.

Авторы Александр Лаврентьев