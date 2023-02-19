В постели с дьяволом, или Главные правила Хюррем Что пришлось преодолеть бывшей рабыне Роксолане, которая стала супругой султана Сулеймана Великолепного, в сериале "Великолепный век" и почему её правила ковались стальным мечом. 18 февраля, 23:40 Обложка © kinopoisk

Российские зрители не перестали обсуждать турецкий сериал "Великолепный век" и приключения бывшей рабыни, взявшей себе имя Хюррем после победы над 167 красавицами гарема султана. Ведь женщины, попадавшие во дворец, должны были быть не просто симпатичными, евнухи на рынках и придворные выискивали особый тип красоты, невинность и соответствие эталонам того времени.

Под пристальным вниманием оценщиков на невольничьих рынках были всегда девушки с Кавказа и славянки. Также принимались во внимание и вкусы конкретного султана, кто-то любил пышных красоток, иной правитель примечал другие детали.

Политобразованность и этикет

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Оказывается, кроме главной цели — ублажения султана, девушек учили чтению и письму, уделяли большое внимание правилам поведения при дворе. Игра на музыкальных инструментах, танцы и пение прилагались, так же как и этикет. Связь с другими мужчинами каралась смертью, лесбийские наклонности тоже были гибельны для любой из женщин гарема. Важно было, чтобы наложница поняла, что теперь для неё политическая и сексуальная верность султану превыше всего. И Роксолана-Хюррем не просто это поняла и приняла, она достигла во всех этих науках изощрённого мастерства.

Гигиена и царский уход за собой

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Претендентки на ложе султана должны были полностью удалять все волосы на теле, причём процедура эта включала выщипывание. Турецкие бани и омовения считались обычным делом, хотя вода должна была настояться на цветах гибискуса. Для тела и волос использовались специальные средства, дорогое мыло, ароматные масла. Различными пилингами кожа доводилась до шелковистого состояния.

Обход традиций

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Обычно женитьба приносила правителям выгоду, поэтому наложниц не брали в жёны. Султан Сулейман не просто дал Роксолане свободу, а и женился на ней. Он позволил ей иметь больше одного сына, что при дворе до него запрещалось, так как такой обычай позволял избежать конфликтов внутри династии. Роксолана в итоге стала матерью шестерых детей: пяти мальчиков и девочки.

Собственные законы

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Роксолана стала законодательницей мод, заставив любимого поселиться с ней в одной комнате, когда она была тяжело больна. До этого правители никогда так не делали, у каждой из наложниц и жён были свои комнаты.

Фаворитка вопреки

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Измены и выполнение супружеского долга вызывали у любимой наложницы султана ревность и обиду, но несмотря ни на что, Роксолана боролась за собственное благополучие и привязывала султана психологическими уловками самой верной красавицы гарема. Она делала вид, что не видит соперниц, погружая любимого в состояние комфорта и покоя.

Хюррем обходила запреты при помощи хитрости, убирая с пути конкурентов. Так она настроила Сулеймана против собственного сына, которого обвинили в заговоре и казнили, благодаря чему престол достался её сыну.

Авторы Мари Медведева