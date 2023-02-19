Звёздные артисты, которые после критики СВО лишились мест и гонораров Когда финансы бывших звёзд начинают петь романсы, они вспоминают о потерянных тёплых местах, госфинансировании и элитных гонорарах. 18 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Михаил Терещенко, Гавриил Григоров, © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Лия Ахеджакова

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Тлеющий скандальчик вокруг народной артистки 84-летней Лии Меджидовны Ахеджаковой, которая потеряла место в одном из самых сильных театров страны после критики СВО, продолжился попытками актрисы напомнить о себе. Она заявила, что её выгнали из театра "Современник", где она проработала почти полвека. Каких только "лестных" эпитетов от неё не получал Крым после вхождения в состав России, затем военная операция на Украине. Дошло до того, что актриса объяснила своё отношение к Родине образом из песни, назвала уродиной.

— Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу, — затем артистка дала в такой же тональности интервью киевскому каналу и затребовала международной поддержки, на которую живо откликнулись в надежде попиариться бывшие коллеги из-за рубежа. Более того, актриса не готова сидеть сложа руки и теперь призывает к формированию антироссийского политического движения.

— Может, вам стоит вернуться в родной Днепропетровск и выступать там на украинском языке? — спрашивают актрису в пабликах неблагодарные зрители. — Холопы, к нам обратилась просветлённая нечернь. Господи, ну устроила на тебе природа пансионат отдыха, так зачем этим гордиться?! — возмущается творческое альтер эго журналиста Михаила Шахназарова.

Тонны возмущения со стороны либеральной общественности не задержались. Отклики, гневные высказывания в поддержку актрисы засыпали комментарии её постов и частных высказываний ряда селебрити. Однако в полемике, что такое Родина, есть одно но.

Если кому-то так важно, чтобы о патриотизме говорили только знакомые люди, в знакомом ключе, которые продолжают плевать на наших солдат, при этом требуя госфинансирования и льгот от требовательной "уродины", то стоит определиться: как говорится, или трусы, или крестик.

Тем, кто не признаёт, что у Родины бывают национальные интересы и что она вправе их защищать, дорога в другой официальный стан, на который работает множество западных спецслужб, чьё отличие от российских — это использование подрядчиков и специалистов на аутсорсинге. В Америке ЦРУ в большинстве своём использует именно услуги таких ценных специалистов.

Россия 30 лет наблюдала и не вмешивалась, пока Запад оккупировал постсоветские республики, ставя на руководящие должности русофобов. Это пережиток времени, и если кому-то так сладки любимые актёры, которые решили пойти в политику, то на здоровье, слушайте их на других площадках и не требуйте для них госфинансирования за их, вообще-то, уголовно наказуемые высказывания.

— Их следовало бы просто обтечь, обойти, игнорируя всё их дежурное либеральное возмущение, — пишут доброжелатели. По факту их и так обтекают, в тюрьму не сажают, даже на допросы не вызывают.

Эту мысль достаточно логично развивает журналист Марина Ахмедова, которая все последние годы часто проводит командировки в Донбассе: — Пара слов об Ахеджаковой, вот уж простите. Хвалят её за то, что не уехала, как многие. А я, пока слушала интервью с ней для киевского канала, успела разглядеть на заднем плане милый диванчик с мягкими подушечками. Всё очень уютно и хорошо. И поликлиника рядом. И давно протоптана тропа к ней. И врач наверняка, какой-нибудь Иван Сигизмундович, по первому звонку тут рад был быть полезным. И за коммунальные услуги можно через приложение заплатить. И пенсия, а к ней — дополнительные выплаты от Правительства Москвы за звание народной. И квартира наверняка в центре, чтобы удобнее до театра. Куда ехать от своих диванов и подушек? Кто и где ждёт и кто и что даст? Никто, ничего, нигде. И хоть не нравится Родина, а приходится тут жить, потому что лучше, чем тут, нигде не будет.

Барбара Брыльская

Отдельным эпизодом тут выглядит возмущение коллеги Ахеджаковой по фильму "Ирония судьбы…" польской актрисы Барбары Брыльской, которая прокомментировала увольнение из "Современника": — Лия, так держать! Такая Родина её недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы.

Поле этого Пани Брыльская заявила, что "русские живут в г***" и она боится выходить из самолёта в Омске или Новосибирске: — Остальной народ посмотрите, как живёт… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить... Омичи не растерялись и смонтировали в ответ ролик под названием "Омск, которого боится Барбара Брыльская".

Алексей Серебряков

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Гастролирующий по России актёр Алексей Серебряков, который известен на Западе по ролям русских мафиози, с упоением критикующий Россию, её руководство и население, спецоперацию на Украине, всё же расстроился из-за отмены спектакля "Эйнштейн и Маргарита" со своим участием 14 и 15 февраля в театре-фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге.

И в своём характерном стиле прошёлся по национальной идее: — Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

Дмитрий Назаров

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Театральный актёр 65-летний Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ пытается устроиться в Израиле. Туда он уехал вместе с третьей женой, Ольгой Васильевой, из-за своих антипатриотичных песен и стихов, в которых критиковал СВО весь последний год. Теперь он пытается зарабатывать даже на том, что продолжает оскорблять россиян, называя страну "Держава набекрень" и поливая грязью Москву, в которой родился и получил признание.

Чулпан Хаматова

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Сбежавшая из России после критики СВО актриса Чулпан Хаматова пожалела о выборе профессии. По её словам, в институте она училась на бухгалтера и, если бы пошла работать по специальности, избежала бы оскорблений, с которыми столкнулась после эмиграции. В интервью иноагенту Михаилу Зыгарю* она сказала, что не видит для себя будущего. То есть перспектив за пределами России.

Её талант ни в Европе, ни в США оказался не востребован. В интервью она отметила, что устала и не так молода для сцены и кино, но мечтает заняться благотворительностью. Напомнила, что и сейчас работает с фондом Podari.Life. Вероятно, надеясь перебраться в другую богатую страну ЕС.

Напомним, ещё осенью латвийский режиссёр Алвис Херманис рассказывал, как Чулпан коммуницирует с администрацией украинского президента. "Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой такую же пользу имеет, как поставлять дроны или гуманитарную помощь".

Заговор халтуры

Наиболее точно комментирует такие настроения писательница Наталья Осипова: "Российские знаменитости не хотят понравиться нашей публике. Они не считают её важной. Своих зрителей и читателей они ни во что не ставят. Их референтная группа, которой они хотят нравиться, — заказчик-либерал, продюсер, у которого все активы — там. И мысли — там. И он в свою очередь желает понравиться здешней либеральной публике, которая выдаёт финансирование и хорошие рецензии, и, конечно, тамошней публике. А публика его там специфична: отборщики международных фестивалей, критики, продюсеры. То есть он хочет угодить коллективному заказчику". Вот и весь секрет.

* Внесен в реестр иноагентов

Авторы Мари Медведева