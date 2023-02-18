Какие вещи из домашних библиотек СССР стоят теперь бешеных денег Оглавление Бюсты и портреты вождей Настольные лампы Пресс-папье и приборы для письма Книги Портсигары и пепельницы За крошечные бюсты, пресс-папье можно выручить у коллекционеров десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, главное, не прогадать момент и внимательно оценить наследство или подарки советского времени. 328885 328885 Обложка © Shutterstock / Elena Rostunova

В каждой советской семье была своя библиотека, а в каждой квартире советского интеллигента была комната-кабинет. Кабинеты были не только дома, но и в горкомах, в райкомах и даже у офицеров НКВД тоже были свои кабинеты. Оформлялись они все под копирку: зелёная лампа и зелёное сукно на столе, красная ковровая дорожка и портреты вождей.

Бюсты и портреты вождей

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Простенькие советские гипсовые и металлические бюсты композиторов и поэтов оцениваются сейчас в 1200–1800 рублей. Есть предметы и подороже: за "дулёвского" Пушкина 1981 года просят уже 15 тысяч. Столько же стоит бюст Калинина производства Ленинградского фарфорового завода.

Особо ценится всё, что касается Сталина. Его бюсты, произведённые в СССР, сейчас продают по цене от 1200 до 10 000 рублей — разумеется, цена зависит от редкости предмета. В 9900 оценивает владелец бюст вождя из обливной керамики размером 26 сантиметров, произведённый в 1950-х годах. За письменный прибор с бюстом Сталина на подставке из мрамора просят около 20 тысяч рублей.

На одном из аукционов сейчас продаётся интересный лот — оригиналы фотографий памятника Сталину, утверждённые печатью Комитета по делам искусств при Совете министров СССР в 1953 году. За каждую владелец хочет получить по 60 тысяч. Найдётся ли покупатель — вот в чём вопрос.

За наиболее распространённые типы бюста Ленина можно выручить от 1200 до 4900 рублей. За бронзового Ильича просят уже 12 500. Ещё больше ценятся письменные наборы с вождём пролетариата. Например, за чернильницу с Лениным и надписью "Лучше меньше, да лучше", произведённую в конце 1920-х годов, можно выручить 20 тысяч.

Встречаются среди бюстов и настоящие "жемчужины". Например, довоенный мраморный бюст Дзержинского стоит 980 тысяч рублей.

Настольные лампы

Фото © ТАСС/ Артем Геодакян

Советские настольные лампы до 1970-х годов в зависимости от сохранности и дизайна стоят от полутора до пяти тысяч рублей. В цене сталинский ампир и "зелёная лампа Ильича". За последнюю на интернет-аукционах просят 15–30 тысяч рублей, а в антикварных лавках цена начинается от 100 тысяч. Среди сталинского ампира спросом пользуется лампа, известная под названием "адмиральская", или "наркомовская".

Её дизайн, очевидно, был перенят у ламп, изготовленных в начале XX века в Европе, однако в СССР узоры быстро заменили на агитационные серп и молот или медальоны с изображением достижений народного хозяйства или военной тематики. В зависимости от состояния и времени изготовления за лампу просят от 50–58 тысяч до 135 тысяч рублей. Особо ценными экземплярами считаются такие лампы, произведённые в 1930-е годы. Осветительные приборы 1950-х годов стоят поменьше: 22–28 тысяч.

Особым спросом пользуются довоенные кабинетные лампы, известные ещё как "лампы НКВД", — это изделия тёмно-коричневого цвета из карболита на круглой подставке с поворотным плафоном. Стоят они недорого — порядка 4,5–5 тысяч — и быстро продаются.

Погодите выкидывать и бабушкину лампу с абажуром на подставке-вазе: если она изготовлена в конце XIX — начале XX века, её цена может составлять от 50 до 130 тысяч.

Пресс-папье и приборы для письма

Письменный прибор с часами (Париж, 1780), принадлежавший императрице Екатерине II, на выставке "Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля". Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Такой предмет, как пресс-папье, в прошлом служил не только для прижимания бумаги, но и для быстрого высушивания чернил: им промокали только что сделанную подпись, чтобы чернила не потекли.

Изделия из СССР в массе своей стоят недорого, но вам повезёт, если найдёте дореволюционное пресс-папье. Например, пресс-папье "Загадка: голова лошади и голова турка" в лавках столицы стоит от 25 тысяч рублей. За каслинское литьё "Медведица с медвежонком" конца XIX века просят от 35 до 90 тысяч. Петербургское пресс-папье из малахита с бронзовым медведем этого же периода было продано на аукционе за 92 тысячи рублей, а пресс-папье попроще, на мраморе, — за 23 тысячи.

Если вам удастся найти письменный прибор с монограммой исторической личности — вы выиграли джекпот. Например, письменный прибор министра иностранных дел Российской империи Сазонова (1910–1916 годы) с монограммой владельца сейчас продают за миллион рублей. Прибор изготовлен в России из серебра 84-й пробы и включает в себя пресс-папье, чернильницу и два подсвечника.

Но есть предметы и попроще. Например, деревянный письменный прибор в русском стиле начала XX века, состоящий из чернильницы с подставкой под подсвечники, пресс-папье и ножа для бумаги, стоит 35 тысяч рублей.

Книги

Советские издания произведений писателя Льва Толстого. Фото © ТАСС

Ну вот мы и подошли непосредственно к содержимому советской библиотеки. Здесь ценятся в первую очередь собрания сочинений, учебники, справочники (особенно по искусству), книги по живописи, архитектуре, альманахи, каталоги, подшивки журналов и газет. Всё это у вас могут купить букинистические магазины или примут на реализацию антикварные лавки.

Например, двухтомник "Детские болезни" издательства "Практическая медицина" 1927 года выпуска стоит 6700, один том каталога "Детские художники СССР" — 10 000 рублей, Донской словарь 1927 года — 90 000, а за книгу Колесникова "РКП и Коминтерн" 1925 года на аукционе уже готовы отдать 50 000 рублей.

Любопытный факт: художественную литературу магазины принимают неохотно. Однако именно художественные книги стали самыми дорогими. В 2022 году в 100 000 рублей обошёлся какому-то коллекционеру "Дом, который построил Джек" Самуила Маршака издательства "Всемирная литература" 1923 года. Выпущенные в этом же году "Детские стихотворения" Мандельштама ушли с молотка за 750 000. А редчайшее издание 1927 года "История Власа — бездельника и лоботряса" Маяковского нашло нового владельца за какие-нибудь 1 050 000 рублей.

Рекорды цены побили книги, запрещённые в СССР. "Дьяволиада" Булгакова 1925 года теперь стоит миллион, "Бесы" Достоевского 1935 года — три с половиной, а "Избранное" Пастернака 1948 года — пять миллионов.

А вот за сталинскую "Книгу о вкусной и здоровой пище" 1950-х годов можно выручить немного: от тысячи до пяти тысяч рублей. Слишком большим тиражом она была выпущена.

Дореволюционные издания Пушкина, Лермонтова обходятся новым владельцам в 3000–4000 рублей за томик. А книга "История русско-японской войны", написанная по свежим воспоминаниям в 1908 году, стоит 23 000 рублей.

Портсигары и пепельницы

Советская пепельница. Фото © coins.lave.ru

Но коллекция "мужских" предметов советской квартиры не будет полной без курительных принадлежностей. В СССР курили многие, начиная от самого Сталина и заканчивая пожилыми санитарками в больницах.

Нужно быть внимательными с фарфоровыми пепельницами. Некоторые из них могут быть очень дорогими, хотя на первый взгляд так и не скажешь. Например, цена на редкие изделия Ленинградского фарфорового завода начинается от 50 тысяч рублей. А за какого-нибудь "Узбека с газетой" владельцы хотят уже 110 тысяч.

Даже привычная для живших в СССР граждан стеклянная пепельница с выемками для сигарет стоит пять тысяч рублей. Фарфоровая пепельница "Старик и золотая рыбка" ушла недавно за 80 тысяч, а "Белый медведь на охоте" ЛФЗ — за 75 000. А за некоторые довоенные фигурки-пепельницы из фарфора просят до полумиллиона рублей. За пепельницу "Модель самолёта Ил-2" можно выручить 20 тысяч.

Ценятся серебряные портсигары как советского производства, так и дореволюционные. Цена редких экземпляров начинается от десяти тысяч рублей и заканчивается 100–150 тысячами. На международных аукционах портсигар с портретом Сталина можно продать за 70 000 рублей, "Три богатыря" — за 55 000, а довоенный портсигар с промышленным пейзажем, датируемый 1933 годом, был недавно продан за 350 тысяч.

Авторы Майя Новик