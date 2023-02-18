Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Какие вещи из домашних библиотек СССР стоят теперь бешеных денег

Оглавление
Бюсты и портреты вождей
Настольные лампы
Пресс-папье и приборы для письма
Книги
Портсигары и пепельницы

За крошечные бюсты, пресс-папье можно выручить у коллекционеров десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, главное, не прогадать момент и внимательно оценить наследство или подарки советского времени.

Опубликовано 17 февраля 2023, 23:40
328885
Обложка © Shutterstock / Elena Rostunova

Обложка © Shutterstock / Elena Rostunova

В каждой советской семье была своя библиотека, а в каждой квартире советского интеллигента была комната-кабинет. Кабинеты были не только дома, но и в горкомах, в райкомах и даже у офицеров НКВД тоже были свои кабинеты. Оформлялись они все под копирку: зелёная лампа и зелёное сукно на столе, красная ковровая дорожка и портреты вождей.

Бюсты и портреты вождей

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Простенькие советские гипсовые и металлические бюсты композиторов и поэтов оцениваются сейчас в 1200–1800 рублей. Есть предметы и подороже: за "дулёвского" Пушкина 1981 года просят уже 15 тысяч. Столько же стоит бюст Калинина производства Ленинградского фарфорового завода.

Особо ценится всё, что касается Сталина. Его бюсты, произведённые в СССР, сейчас продают по цене от 1200 до 10 000 рублей — разумеется, цена зависит от редкости предмета. В 9900 оценивает владелец бюст вождя из обливной керамики размером 26 сантиметров, произведённый в 1950-х годах. За письменный прибор с бюстом Сталина на подставке из мрамора просят около 20 тысяч рублей.

На одном из аукционов сейчас продаётся интересный лот — оригиналы фотографий памятника Сталину, утверждённые печатью Комитета по делам искусств при Совете министров СССР в 1953 году. За каждую владелец хочет получить по 60 тысяч. Найдётся ли покупатель — вот в чём вопрос.

За наиболее распространённые типы бюста Ленина можно выручить от 1200 до 4900 рублей. За бронзового Ильича просят уже 12 500. Ещё больше ценятся письменные наборы с вождём пролетариата. Например, за чернильницу с Лениным и надписью "Лучше меньше, да лучше", произведённую в конце 1920-х годов, можно выручить 20 тысяч.

Встречаются среди бюстов и настоящие "жемчужины". Например, довоенный мраморный бюст Дзержинского стоит 980 тысяч рублей.

Настольные лампы

Фото © ТАСС/ Артем Геодакян

Фото © ТАСС/ Артем Геодакян

Советские настольные лампы до 1970-х годов в зависимости от сохранности и дизайна стоят от полутора до пяти тысяч рублей. В цене сталинский ампир и "зелёная лампа Ильича". За последнюю на интернет-аукционах просят 15–30 тысяч рублей, а в антикварных лавках цена начинается от 100 тысяч. Среди сталинского ампира спросом пользуется лампа, известная под названием "адмиральская", или "наркомовская".

5 предметов из СССР, за которые просят бешеные деньги на аукционах
5 предметов из СССР, за которые просят бешеные деньги на аукционах

Её дизайн, очевидно, был перенят у ламп, изготовленных в начале XX века в Европе, однако в СССР узоры быстро заменили на агитационные серп и молот или медальоны с изображением достижений народного хозяйства или военной тематики. В зависимости от состояния и времени изготовления за лампу просят от 50–58 тысяч до 135 тысяч рублей. Особо ценными экземплярами считаются такие лампы, произведённые в 1930-е годы. Осветительные приборы 1950-х годов стоят поменьше: 22–28 тысяч.

Особым спросом пользуются довоенные кабинетные лампы, известные ещё как "лампы НКВД", — это изделия тёмно-коричневого цвета из карболита на круглой подставке с поворотным плафоном. Стоят они недорого — порядка 4,5–5 тысяч — и быстро продаются.

Погодите выкидывать и бабушкину лампу с абажуром на подставке-вазе: если она изготовлена в конце XIX — начале XX века, её цена может составлять от 50 до 130 тысяч.

Пресс-папье и приборы для письма

Письменный прибор с часами (Париж, 1780), принадлежавший императрице Екатерине II, на выставке "Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля". Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Письменный прибор с часами (Париж, 1780), принадлежавший императрице Екатерине II, на выставке "Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля". Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Такой предмет, как пресс-папье, в прошлом служил не только для прижимания бумаги, но и для быстрого высушивания чернил: им промокали только что сделанную подпись, чтобы чернила не потекли.

Изделия из СССР в массе своей стоят недорого, но вам повезёт, если найдёте дореволюционное пресс-папье. Например, пресс-папье "Загадка: голова лошади и голова турка" в лавках столицы стоит от 25 тысяч рублей. За каслинское литьё "Медведица с медвежонком" конца XIX века просят от 35 до 90 тысяч. Петербургское пресс-папье из малахита с бронзовым медведем этого же периода было продано на аукционе за 92 тысячи рублей, а пресс-папье попроще, на мраморе, — за 23 тысячи.

Если вам удастся найти письменный прибор с монограммой исторической личности — вы выиграли джекпот. Например, письменный прибор министра иностранных дел Российской империи Сазонова (1910–1916 годы) с монограммой владельца сейчас продают за миллион рублей. Прибор изготовлен в России из серебра 84-й пробы и включает в себя пресс-папье, чернильницу и два подсвечника.

6 суперприёмов гадалок, которые кружат голову даже психологам
6 суперприёмов гадалок, которые кружат голову даже психологам

Но есть предметы и попроще. Например, деревянный письменный прибор в русском стиле начала XX века, состоящий из чернильницы с подставкой под подсвечники, пресс-папье и ножа для бумаги, стоит 35 тысяч рублей.

Книги

Советские издания произведений писателя Льва Толстого. Фото © ТАСС

Советские издания произведений писателя Льва Толстого. Фото © ТАСС

Ну вот мы и подошли непосредственно к содержимому советской библиотеки. Здесь ценятся в первую очередь собрания сочинений, учебники, справочники (особенно по искусству), книги по живописи, архитектуре, альманахи, каталоги, подшивки журналов и газет. Всё это у вас могут купить букинистические магазины или примут на реализацию антикварные лавки.

Например, двухтомник "Детские болезни" издательства "Практическая медицина" 1927 года выпуска стоит 6700, один том каталога "Детские художники СССР" — 10 000 рублей, Донской словарь 1927 года — 90 000, а за книгу Колесникова "РКП и Коминтерн" 1925 года на аукционе уже готовы отдать 50 000 рублей.

Любопытный факт: художественную литературу магазины принимают неохотно. Однако именно художественные книги стали самыми дорогими. В 2022 году в 100 000 рублей обошёлся какому-то коллекционеру "Дом, который построил Джек" Самуила Маршака издательства "Всемирная литература" 1923 года. Выпущенные в этом же году "Детские стихотворения" Мандельштама ушли с молотка за 750 000. А редчайшее издание 1927 года "История Власа — бездельника и лоботряса" Маяковского нашло нового владельца за какие-нибудь 1 050 000 рублей.

Рекорды цены побили книги, запрещённые в СССР. "Дьяволиада" Булгакова 1925 года теперь стоит миллион, "Бесы" Достоевского 1935 года — три с половиной, а "Избранное" Пастернака 1948 года — пять миллионов.

В постели с дьяволом, или Главные правила Хюррем
В постели с дьяволом, или Главные правила Хюррем

А вот за сталинскую "Книгу о вкусной и здоровой пище" 1950-х годов можно выручить немного: от тысячи до пяти тысяч рублей. Слишком большим тиражом она была выпущена.

Дореволюционные издания Пушкина, Лермонтова обходятся новым владельцам в 3000–4000 рублей за томик. А книга "История русско-японской войны", написанная по свежим воспоминаниям в 1908 году, стоит 23 000 рублей.

Портсигары и пепельницы

Советская пепельница. Фото © coins.lave.ru

Советская пепельница. Фото © coins.lave.ru

Но коллекция "мужских" предметов советской квартиры не будет полной без курительных принадлежностей. В СССР курили многие, начиная от самого Сталина и заканчивая пожилыми санитарками в больницах.

Нужно быть внимательными с фарфоровыми пепельницами. Некоторые из них могут быть очень дорогими, хотя на первый взгляд так и не скажешь. Например, цена на редкие изделия Ленинградского фарфорового завода начинается от 50 тысяч рублей. А за какого-нибудь "Узбека с газетой" владельцы хотят уже 110 тысяч.

Даже привычная для живших в СССР граждан стеклянная пепельница с выемками для сигарет стоит пять тысяч рублей. Фарфоровая пепельница "Старик и золотая рыбка" ушла недавно за 80 тысяч, а "Белый медведь на охоте" ЛФЗ — за 75 000. А за некоторые довоенные фигурки-пепельницы из фарфора просят до полумиллиона рублей. За пепельницу "Модель самолёта Ил-2" можно выручить 20 тысяч.

Ценятся серебряные портсигары как советского производства, так и дореволюционные. Цена редких экземпляров начинается от десяти тысяч рублей и заканчивается 100–150 тысячами. На международных аукционах портсигар с портретом Сталина можно продать за 70 000 рублей, "Три богатыря" — за 55 000, а довоенный портсигар с промышленным пейзажем, датируемый 1933 годом, был недавно продан за 350 тысяч.

Женские мелочи из СССР, которые теперь стоят больших денег
Женские мелочи из СССР, которые теперь стоят больших денег
BannerImage
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!