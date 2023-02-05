6 суперприёмов гадалок, которые кружат голову даже психологам Никакой магии здесь нет, просто "провидцы" прибегают к ряду психологических приёмов, внушающих доверие и облегчающих обман. 4 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир

В тяжёлые времена количество экстрасенсов и гадалок резко увеличивается. Нечистые на руку люди видят в такой "работе" лёгкий заработок, а самые "талантливые" из них могут развести на деньги даже очень умных людей.

Заранее изучают клиента

Если вы имеете дело с мошенником по Интернету или даже приходите к нему в офис или в квартиру на сеанс, не исключено, что "экстрасенс" уже "пробил" вас, то есть по номеру телефона или по имени и фамилии узнал о вас всё, что можно было узнать. Большую часть информации клиент сам любезно предоставляет мошенникам, выкладывая в соцсети фоточки "я и мой бывший парень" и выставляя на всеобщее обозрение и обсуждение личные переживания. Поэтому часто гадалка знает о клиенте многое ещё до того, как он переступит порог её офиса или ответит в чате.

Деревенским гадалкам или цыганкам, "ловящим" клиентов на вокзалах, соцсети ни к чему. Они сами опытные психологи и "считывают клиентов" с первого взгляда. Если перед ними женщина до 30 лет без обручального кольца с томным взглядом — проблемы с парнем, хочет замуж. Если бедно одета — проблемы с деньгами. Если на пальце кольцо, одета неплохо, но взгляд всё ещё томный — проблемы с мужем. У женщин постарше проблемы с кредитами, с алкоголизмом мужей, добавляются болезни, проблемы с повзрослевшими детьми — преступниками или зависимыми.

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Всё это опытная гадалка считывает, поглядев на одежду и причёску клиента, на его маникюр, на выражение лица, на состояние волос и кожи. Видели сериал "Обмани меня"? Там главный герой по особой системе узнаёт, когда человек лжёт. Гадалки работают так же: по небольшим морщинкам, движениям губ и бровей моментально считывают эмоции. Работают неторопливо, вглядываясь в лицо жертвы.

Психологи называют это эффектом умного Ганса. В XIX веке у немецкого учителя математики Вильгельма фон Остина жил орловский рысак по кличке Ганс. Конь "умел" решать математические задачки, отстукивая правильное число ударов копытом. Он стал настоящей знаменитостью и собирал вокруг себя зрителей. Но психолог Оскар Пфунгст с помощью нехитрых экспериментов выяснил, что конь просто-напросто считывает хозяина: тот расслаблялся, когда нужное количество ударов было уже совершено. Если же фон Остин не знал точного ответа, конь ошибался.

Если что-то не читается явно, гадалка прибегает к следующему приёму — к наводящим вопросам. "Вижу, дорогая... Всё вижу! — заводит свою песенку опытная мошенница. — Есть у тебя в семье проблемы! Серьёзные проблемы! Но ничего, я помогу!" Во-первых, проблемы есть у всех, а во-вторых, если человек пришёл к гадалке или ясновидящей, то у него в самом деле есть нешуточная проблема. К тому же к гадалке человек приходит за помощью, уже веря в некую "волшебную палочку", которой стоит махнуть — и жизнь изменится к лучшему. Он сам готов рассказать о себе всё что угодно.

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И тут же узнаёт, что на ней "семь хомутов навешано" и "порча на смерть наведена", но если она будет делать всё так, как скажет ей гадалка, то всё обойдётся: и кредит будет выплачен, и жизнь наладится. Потому что гадалка прибегла к следующему приёму, обеспечивающему ей безбедное существование, — к запугиванию.

Запугивание

Поверьте, никто ещё не уходил от знахарок и гадалок с пожеланиями разобраться в отношениях, найти хорошего врача, получить ещё одно образование или сходить к семейному психологу. Все уходят с диагнозами один другого тяжелее: "порча", "чёрная порча", "порча на смерть"; "завистница-разлучница навела проклятье"; "ваш близкий человек — энергетический вампир и выпивает вас"; "на вас провели обряд с призванием демонов-элементаров, и теперь они питаются вашей энергией!". Как следствие — вы не можете выплатить кредит, найти хорошую работу или вернуть мужа.

Особенно часто прибегают к запугиванию уличные гадалки. Их задача — ошарашить, вывести из равновесия. "Вижу, девушка, смерть у тебя за плечом стоит! Вижу — близко она! У тебя на руке кольцо! А на кольце этом — проклятье страшное, чёрное! Кольцо то в колодец надо бросить, да к сильной знахарке сходить, проклятье снять! Если хочешь избавиться от проклятья, я помогу!" И дорогое кольцо переходит из рук испуганной простушки в жадные руки мошенницы.

От общего к частному

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Ещё один приём, к которому всегда прибегают гадалки в надежде расположить клиента к себе и раскрутить его на деньги, — это его весьма общая, но всегда положительная характеристика. "Вы талантливы! Вы принципиальны и способны принимать смелые решения. Но на работе (в семье) вас не ценят. Вам кажется, что в вашей жизни что-то идёт не так, не по плану. Это происходит не просто так, а потому что где-то рядом с вами есть человек, который не даёт вам раскрыться! Вы цените друзей, но среди них есть неблагодарный человек, который затаил на вас обиду".

Эта характеристика подходит практически всем людям. Все мы любим своих друзей, но иногда обижаем их; все мы считаем себя недооценёнными талантами, и мало у кого всё в жизни идёт исключительно по плану. Смысл этого приёма — расположить клиента к себе, заставить его поверить в то, что перед ним — ясновидящая, которая всё знает о вас, "читает" и прошлое, и будущее.

Предсказывание очевидного

Чтобы клиент пришёл к ней снова и снова, гадалка прибегает к другому приёму — предсказыванию очевидного. Женщине, которая жалуется, что не может выплатить кредит, она непременно предскажет, что кредит будет выплачен. И кредит действительно будет выплачен, ведь женщина беспокоится об этом, да и лишние деньги у неё на гадалок есть, а значит, вряд ли она лишится квартиры или машины.

А бедняжке, которая сама рассказала, какая у неё с мужем была большая любовь и что через 20 лет брака он ушёл к молоденькой коллеге, гадалка пообещает, что муж (при совершении определённых обрядов), конечно же, вернётся. Представьте, мужья иногда действительно возвращаются. Причём к этому времени их уже не всегда ждут. Студентке, которая волнуется о сдаче госэкзаменов, будет обещано, что с трудом, но она их сдаст. И она сдаст — не зря же ходила на лекции пять лет.

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Если же предсказание не сбылось, у гадалки всегда есть прекрасная "отмазка": вмешались высшие силы и всё изменили. Или, чтобы всё "заработало", надо подождать ещё девять лет. И ведь не возразишь!

Работа без предоплаты

Этот приём работает практически безотказно. Гадалка начинает "работать" с клиентом без всякой предоплаты, "от чистого сердца" и "бескорыстного желания помочь". Но в процессе изгнания нечистой силы или снятия "семи хомутов" клиент сам видит, как тяжело приходится бедной оккультистке, сколько сложных обрядов ей приходится провести и какие дорогие аксессуары для этих обрядов надо приобретать. В результате итоговая сумма многократно возрастает, и клиент сам рад заплатить побольше, лишь бы кто-то или что-то решили его проблему.

Беда ещё и в том, что через несколько "сеансов" клиент начинает испытывать к мошеннику невольную симпатию и ощущает в отношении него некоторую обязанность, долг, ведь "экстрасенс" тратит на него много времени и "космической энергии"! А значит, надо обязательно "позолотить ручку", чтобы все обряды не прошли зря и время, в том числе и самого клиента, не было потрачено напрасно.

Авторы Майя Новик