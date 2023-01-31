Почему пророки предсказывают, что третья мировая начнётся на Востоке Почему предсказатели со всего мира обещают, что начало полномасштабного военного конфликта может начаться на Ближнем Востоке. 30 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Взгляд с Афона

Известный пророк, который предсказывал войну Грузии и Южной Осетии, спецоперацию России на Украине, а также другие мировые события, грузинский старец Георгий, обосновавшийся на Афоне, обещал человечеству военный конфликт Израиля и Ирана, где США окажутся на стороне Тель-Авива, а Россия — на стороне Тегерана.

Он также обещал конфликты России с Финляндией и Швецией, где Москва будет бороться с этими странами экономически, а ещё разворот восточноевропейских сателлитов США вроде стран бывшей Чехословакии, Румынии, Молдовы и даже, вы не поверите, Польши. Они якобы перейдут на нашу сторону.

Старец Георгий. Фото © Wikipedia

Результатом всех военных конфликтов в США, по словам старца Георгия, останется 10% населения. При этом ясновидец не объясняет, разделится ли Америка на несколько частей или на сокращение населения повлияют катаклизмы или конфликты.

Пророк в родном отечестве

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся в прошлом году, ещё несколько лет назад пообещал россиянам, что конфликт между Израилем и Ираном затмит военные события на Украине.

— Эти выборы у вас [на Украине] последние были. В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово. Здесь будут самые страшные события! — обещал политик в эфире российского ТВ.

Предсказания из Франции

Нострадамус прогнозировал Европе войну с исламским миром, причём лидером мусульман, по его словам, должен стать выходец из Аравии, то есть с территории современного Йемена. Ему удастся сплотить и возглавить мусульманские страны, обратив их меч против не ожидавшей мощного удара Европы. Если учесть, что в крупных странах Западной Европы проживает не меньше девяти миллионов мусульман, то становится понятно, почему нынешний ЕС не сможет своевременно собраться и отразить атаку. Некоторые страны смогут договориться с нападающими. В пример ясновидец приводит Польшу.

Предсказания масонов

Альберт Пайк. Фото © Wikipedia

Согласно программе известного масона Альберта Пайка, третья мировая война была предусмотрена ещё в 1871 году и она должна начаться на Ближнем Востоке с конфликта Израиля и Ирана. Её окончание предусматривало воцарение мирового правительства, то есть тотальную диктатуру.

Ванга и библейские пророки

Предсказания болгарской провидицы Ванги о полномасштабной мировой войне основываются на падении Сирии. Только после окончательного разгрома Дамаска глобальный конфликт вступит в силу. Кроме неё разрушение Дамаска обещал и пророк Исайя: "Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин". Однако утешает, что Ванга закончила своё предсказание словами, будто событие это "придёт не скоро".

Авторы Мари Медведева