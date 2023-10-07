География, которой не ждали: Как изменится мир к 2025 году в предсказаниях ясновидящих Что говорят ясновидящие о предстоящих изменениях политической и географической карты мира и почему государствам предстоит пережить потери и воссоединения. 6 октября, 22:42 Обложка © Shutterstock

"Польши не будет"

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский, предсказавший в своё время авиакатастрофу, в которой погибнет руководство его страны, спрогнозировал лишение Варшавы суверенитета и трансформацию европейской карты. По его словам, вскоре после череды конфликтов и противостояния России и блока НАТО Евросоюз распадётся, а на его месте возникнет три новообразования. В одну из этих стран и войдёт Польша.

Этой перекройке географических границ будет предшествовать военный конфликт на Украине, утверждает экстрасенс. Нападение на Польшу вызовет проблемы в центральных и восточных областях страны. При этом штурмовать Польшу будут из Белоруссии. Ещё тогда, в 2021 году, он назвал будущий конфликт Незалежной не внутриукраинским, а мировым. И действительно, на полях бывшей УССР теперь сражается весь сплав НАТО и наёмников со всех уголков планеты. А причиной нападения станут постоянные провокации Варшавы, утверждает польский провидец.

Напомним, своё предсказание Кшиштоф Яцковский озвучил за несколько лет до апреля 2010 года, когда под Смоленском в плохую погоду и в условиях низкой видимости произошло крушение авиаборта президента Польши. Из 96 человек, которые находились на борту, никто не выжил.

На месте крушения самолёта ТУ-154 под Смоленском, в результате которого погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский (Lech Kaczynski) с супругой Марией. Фото © ТАСС / Imago-Images, © prezydent.pl

Союз трех держав и глобальный конфликт

Внезапно спустя почти 30 лет после смерти болгарской провидицы Ванги было найдено новое пророчество, которое касается событий 2024 года. Судя по ее прогнозам, мир ждет масштабное землетрясение в районе Тихого океана. Оно станет самым сильным в истории и приведет к большому числу жертв. Также существует вероятность глобального конфликта в следующем году. Его итог станет серьезно повлияет на мировой расклад. Помимо этого, Ванга говорила о союзе троих, подразумевая Россию, Индию и Китай, контуры которого проявятся в 2024 году.

Разорение Штатов и экспорт населения

100 лет назад американский пророк Эдгар Кейси, также предсказавший и разрушение Советского Союза, обещал своей стране колоссальное разорение и череду катастроф. Американская жизнь в кредит превратится в пустышку, государство не сможет в один прекрасный момент выполнять обязательства, и инфляция лишит большое количество людей их домов, выгонит на улицу сотни тысяч обездоленных граждан. Вслед за этими тяжёлыми событиями страну настигнут природные катаклизмы. Население будет бежать в другие страны и на другие континенты. В этот момент страна начнёт распадаться на части, которые будут медленно уходить под воду, и трагедия мифической Атлантиды повторится, утверждал он. Самое странное, что он обещал крушение планов США уже в 2025 году.

Ядерные войны

Провидец Готфрид фон Верденберг из Австрии в начале 90-х годов прошлого века предсказал третью мировую войну и её глашатая — "звезду", которая приблизится к Земле. Её появление вызовет огненный метеоритный дождь, и планету захлестнут пожары. Ясновидец считал, что это случится летом. В десять часов утра солнце померкнет, землю покроет туман, небо станет чёрным, но звёзды видно не будет. Затем на Землю с запада и севера прольётся огненный дождь. Он будет бесшумным, но через каждые 100 метров поверхность Земли будут осыпать метеориты, которые станут источниками пожаров.

Также атомный апокалипсис предсказывал и американский протестантский пастор Бринкли в конце XX века. По его словам, грядущая ядерная война начнётся на Украине. На её территорию упадёт восемь бомб. Он называл такие города, как Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье. Пастор объяснял, что Львов станет столицей Украины, а Киев уйдёт в небытие. Удары придутся с Запада. В ответ на свою агрессию города США тоже будут подвержены ударам. Вашингтон, Балтимор, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Кливленд, Детройт, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Ядерные войны. Фото © Shutterstock

О том, что Киев будет исчезать, говорили и пророки, рождённые на Украине. Священник из Кировограда Николай Трубин, скончавшийся в 90-х годах ХХ века, обладал даром предвидения. Он оставил предупреждение для народа, проживающего на территории бывшей УССР, о том, как люди будут бросать квартиры в многоэтажках в поисках укрытия в частных домах, говорил о расколе православия и борьбе с ним. "Во времена раскола православным нельзя будет ходить в храмы, кроме тех, кто сохранит чистоту веры". Он считал, что такое предательство погубит украинцев, утопив столицу сначала в крови, а потом в воде: "По Киеву будут плавать корабли".

Однако, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оо считает, что мировой ядерной войны не будет. Он объясняет это тем, что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. "Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор", утверждает тувинский ясновидец. По поводу конфликта на Украине, он дает также простое объявление. По его словам, боевые действия на Украине затягиваются из-за желания правящей верхушки республики, которая «просит деньги и вооружение у других стран».

Окончание СВО в 2025 году

Прогноз советского, а затем российского астролога Сергея Вронского, который общался с верхушкой КПСС и советскими спецслужбами, заключался в достижении успехов лишь на перекрёстке четверти будущего столетия — в 2025 году. Россия лишь тогда станет сильной и богатой, утверждал он, когда поймёт, что её сила — в единстве. Он произнёс это в 90-е годы, когда СССР перестал существовать. Астролог предсказывал, что серьёзные испытания будут сопровождать Россию до этого периода. Обещая, что против Москвы ополчится весь Запад, но мы выстоим.

Авторы Мари Медведева