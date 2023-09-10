Час суда: Когда пророки обещают России прекращение мучений и завершение СВО Астрологи, ясновидящие и монахи уверены, что всех тайн раскрывать нельзя, но важно подготовить людей к будущему и рассказать, когда закончатся конфликты 9 сентября, 22:42 Астрологи, ясновидящие и монахи уверены, что всех тайн раскрывать нельзя, но важно подготовить людей к будущему и рассказать, когда закончатся конфликты. Обложка © Shutterstock

Череда мировых катаклизмов

Народ хопи, проживающий в индейской резервации Америки, уже предсказывал две мировые войны. Сейчас якобы близится третья. По мнению, шаманов хопи, каждая война притягивает к цивилизации бумеранг природных катастроф и катаклизмов. Они предрекают ужас стихий: всё начнётся с мировых землетрясений и вулканической активности, а за ними последует буйство водной стихии.

По мнению шаманов хопи, каждая война притягивает к цивилизации бумеранг природных катастроф и катаклизмов. Фото © Shutterstock

Протоколы Чёрного паука

Францисканский монах XIV века Раньо Неро, взявший прозвище Чёрный паук, оставил рукопись, где записывал свои сны, которые впоследствии сбылись. Он увидел приход Сталина, ядерные взрывы в Японии и Чернобыле, успехи клонирования, а также возрождение в России зороастрийской религии, которую исповедовали персы. Помимо трёх уже обозначенных ядерных грибов он обещал миру ещё четыре — в результате войн. О религии, которая придёт из Индии, в своё время писала и болгарская провидица Ванга ещё в 1978 году.

Окончание СВО в 2025 году

Учёный с дипломом химфака МГУ Григорий Кваша изобрёл уникальный метод прогнозирования. Согласно его теории, украинский конфликт и войны на планете должны закончиться в 2025 году. Приводя аналогию, как США во Второй мировой войне захватили большую часть Европы, а затем направили ее на противостояние с Советским Союзом, то и сейчас можно сказать, что картина повторяется. Америка хочет руками Украины, а затем, возможно, при участии стран Европы захватить Россию, но в очередной раз у неё это не получится. С разрешением конфликта начнут рушиться и США, уверен учёный. С ним согласна экстрасенс из Армении Аида Тер-Карапетян, которая предвидит распад государства на отдельные штаты после 2025 года.

Работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Предсказание индийского астролога об СВО

Самыми сложными для россиян, по мнению астролога из Индии Бхаговат Прабху, стали июль и август, также он предрекает, что непростым будет и октябрь. Завершится СВО в 2024 году, полагает он. Этому будет способствовать применение оружия, запрещённого конвенциями. В принципе, снаряды с обеднённым ураном также входят в список запрещённых рядом государств боеприпасов.

Новый Советский Союз

Армянская ясновидящая Аида Тер-Карапетян предрекает образование нового государства на базе экс-республик СССР. Однако его структура будет иной, отличной от системы прошлого. Ведущую роль в будущем объединении дружественных стран она отводит России. Также содружество государств будет носить новое имя. То же самое обещал Эдгар Кейси, который сначала предсказал крах советской власти и испытания для РФ, а затем обещал процветание, которое станет залогом мира на земле (и особенно для ближайших соседей).

Армянская ясновидящая Аида Тер-Карапетян предрекает образование нового государства на базе экс-республик СССР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Интересный прогноз в своё время сделал и астролог Сергей Вронский, работавший с советскими вождями и спецслужбами СССР. По его словам, Россия лишь тогда станет сильной и богатой, когда поймёт, что сила в единении. Он сказал это в 90-е годы, когда СССР развалился на части. Вронский обещал, что испытания будут преследовать Россию до 2025 года. Он также предвидел, что против нас ополчится весь мир, но мы выстоим. Это же время астролог относил к эпохе примирения Востока и Запада.

Авторы Мари Медведева