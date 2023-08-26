Предсказания шаманов и астрологов о том, каким станет мир без Украины Какие новые границы миру обещают пророки, когда появятся огненные смерчи и в результате чего ряд стран ждет библейский сценарий. 25 августа, 22:41 Когда появятся огненные смерчи и в результате чего ряд стран ждет библейский сценарий. Обложка © Shutterstock

Расширение границ России не только за счет Украины

Казахстанская Ванга Вера Висич называет период, который, по её словам, начался три года назад – переходным. В ближайшее время в США ждет обострение внутренней ситуации и скоро пострадают несколько северных штатов. Европе она обещает неудачные политические решения, которые вызовут серьезные волнения среди населения. При этом России она тоже предсказывает непростые времена, однако за этим последует расширение границ РФ. Также в состав нашей страны войдут как Украина, так и Казахстан уверена экстрасенс.

Вид на Крымский мост. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Помимо экстрасенсов об укрупнении государств говорят и прогнозисты. Футуролог и писатель Сергей Переслегин считает, что мир приближается к сценарию "1984 года", который приводит в пример книгу Джорджа Оруэлла с тремя макрорегионами-государствами — Ост-Азия, Евразия и Океания, замкнутыми технологически, экономически и научно. Страны, которые постоянно воюют друг с другом. Если на роль двух первых претендуют сейчас США и Китай, то следующими акторами процесса являются Великобритания, которой выгодны проекты Турции вроде Великого Турана, и Россия.

При этом российский экономически-технологический макрорегион может гипотетически включать: пост-Украину, Белоруссию, Казахстан, "вероятно, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, с очень большой вероятностью Иран", говорит философ, не исключая Афганистан. Очень многое зависит от научной интеллигенции, которая теперь оторвана от западной системы науки и находится перед выбором дальнейших действий. "От того, займёт ли она какую-либо позицию, зависит будущее российского проекта", полагает Переслегин. По словам футуролога, мы участвуем в конфликте, который по сути борьба за образ будущего. "Мы вошли в этот кризис, чтобы его преодолеть, а не чтобы вернуться назад".

Окончание СВО

Индийский предсказатель Пунит Нахата полагает, что события 2023 года сильно повлияют на 2024 год, когда будет остановлена интенсивная фаза конфликта на Украине. СВО, по его прогнозам, закончится весной следующего года. После этого следующие 15 лет Россия будет активно развиваться, спорные ситуации с другими государствами закончатся урегулированием. Астролог считает, что этот период станет «золотым этапом» для нашей страны и создаст основы для дальнейшего процветания.

РСЗО "Град" Западного военного округа во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Еще один медиум из Индии Арчена Нагабушанам предупредила россиян, что «не стоит бояться, ведь всё, что случится в ближайшее время, пойдет на благо стране». России придется бороться за свою независимость, и она запустит процесс, который охватит весь мир.

Химик и ученый Григорий Кваша предсказывал начало военного конфликта в 2022 году. Он завершится только в 2025 году полагает ученый, который создал свой метод деления на исторические циклы истории. А с 2029 года полагет Кваша, Россия будет писать законы, по которым будет жить весь мир.

Мировой конфликт и череда катастроф

К 2047 году Европу накроет череда сильнейших землетрясений, а Америку ждут наводнения, предсказывал эвенкийский шаман Савей. Он обещал, что через год после его смерти начнется конфликт на Украине, погибнет много мирных жителей. Через два — Европа содрогнется от нашествия беженцев, которых на улицы выйдет столько, что машине негде будет проехать.

К 2047 году Европу накроет череда сильнейших землетрясений, а Америку ждут наводнения, предсказывал эвенкийский шаман Савей. Фото © Shutterstock

Глобальный конфликт может последовать только спустя три десятка лет после окончания СВО. В результате природных катаклизмов планету ждут изменения и это скажется на экономике и социальной жизни государств. Недовольные такими результатами страны в будущем попытаются развязать мировую войну, уверена индийская ясновидящая Арчена.

Бурятский шаман Барнахше Балтаханов, который в свое время предсказал падение Российской империи, распад СССР, развитие технологий в автомобилестроении, покинул этот мир в 1924 году. в Он обещал, что в XXI веке люди станут свидетелями катастроф, которые приведут к тому, что на Земле вода станет цениться дороже золота. На поверхности планеты будут бушевать огненные смерчи. Позднее ученые научатся их прогнозировать. Именно тогда откроется тайна сдвига времени, ускорение которого будет происходить вплоть до некоего перехода земли.

Авторы Мари Медведева