На исходе СВО: Кто возьмёт мировую власть и что потеряет Запад Что предсказывают старцы и ясновидящие об окончании спецоперации на Украине, как изменятся границы мира и почему не все битвы закончатся. 18 августа, 22:40 Сербская провидица Верица Обренович России обещает победу в военном конфликте на Украине благодаря армии. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Какие государства поделят мировую власть

Сербская провидица Верица Обренович, которая предсказывала своей стране войну, гибель её правительству и смерть сербам от чёрной трансплантологии, обещает, что центрами нового мира станут Китай, Россия и Индия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И (слева направо) во время встречи. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

России она обещает победу в военном конфликте на Украине благодаря армии. Однако сроки не уточняет. На новые центры мировой силы повлияют природные катаклизмы, объясняет балканская Ванга. Землетрясения поглотят часть США. Также пострадают страны Европы. Также она предвидела раздел Великобритании: Шотландия всё-таки выйдет из состава королевства, уверяет ясновидящая.

Новый ковчег

Святой Феофан Полтавский, прозванный затворником, обещал России возрождение, которому удивится весь мир. Также он обещал возрождение православию, преображение сибирскому региону. О мировых природных катастрофах говорил и сербский старец Стефан Карульский. Он предсказывал разрушение Америки и бегство её граждан на Восток и в Россию. Именно Сибирь может принять пострадавших, считал он.

Святой Феофан Полтавский обещал возрождение православию, преображение сибирскому региону. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чем закончится СВО и какой будет пост-Украина

Братство Союзных государств расширится до дружбы трёх стран. К союзу между Россией и Белоруссией присоединится Болгария, когда-то утверждала провидица Ванга. Своей стране она отводила роль заблудшей сестры. России обещала процветание, а Украина, по её словам, после конфликта потеряет самостоятельность и войдёт в состав нашего государства. Это случится, когда "придёт восьмой", говорила Ванга. За этим номером её фанаты расшифровывают — восьмой президентский срок России, вероятно, речь шла о 2024 годе. Виновником войны станет молодой, говорила Ванга явно про Зеленского. Кстати, астролог Светлана Драган предрекала лидеру Незалежной потерю власти именно в этом, 2023 году.

Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, 2022 год. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ещё один конфликт

Ясновидящий Константин Драган обещает глобальное мировое противостояние, которое завершится через пять лет очередным военным конфликтом. При этом события будут разворачиваться опять же на территории других стран, однако пострадать могут приграничные регионы России. Будет ли это продолжением агонии украинского конфликта или речь пойдёт о другой части страны, расположенной на Дальнем Востоке, он не уточнил.

Авторы Мари Медведева