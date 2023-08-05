Передел мира: какие страны исчезнут и чем закончится СВО Кто и как окажется в ловушке новых катаклизмов, о которых рассказывают пророки со всего мира, и когда закончится конфликт на Украине. 4 августа, 22:43 Кто и как окажется в ловушке новых катаклизмов и когда закончится конфликт на Украине. Работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Что предсказывают Западу колдуны

Главный колдун Мексики Антонио Васкес Альба предсказывал последние несколько лет изменение географических границ, исчезновение ряда стран и череду войн. Пять лет назад он пообещал начало новой мировой войны, которая закончится гибелью большей части человечества с применением ядерного оружия. Причём вспыхнет конфликт сразу в разных частях мира. Ранее он предупреждал Россию о более близкой угрозе, когда её военные работали в Сирии. Колдун предсказывал, что Россию будут пытаться подорвать в экономическом плане и при помощи реальных атак. Но ни санкции, ни атаки не смогут остановить развитие и мощь нашей страны, объяснял провидец.

Природа накажет США и Европу, расставив всё по своим местам. Фото © Getty Images / Mario Tama

США и ЕС мексиканский колдун обещает потерю процветания и лишение многочисленных богатств. Бумерангом вернутся проблемы истинным виновникам всех бед. Антонио Васкес говорил о сильнейших стихийных бедствиях в ближайшем будущем. Природа накажет США и Европу, расставив всё по своим местам.

Какой прогноз для США даёт астролог

Дату краха американской экономики предсказывал и астролог Михаил Левин. По его словам, это случится к 2041 году. Ясновидящий из Польши Кшиштоф Яцковский объяснял будущие проблемы Вашингтона тем, что китайцы создадут платёжную систему, к которой присоединятся все страны мира, в том числе и Россия. Причём начало будет положено уже в этом году.

Китайцы создадут платёжную систему, к которой присоединятся все страны мира, в том числе и Россия. Клиент покупает товары, которые могут собирать деньги путём распознавания личности клиентов. Фото © Getty Images / VCG

Разлад Киева и Вашингтона

США потеряют контроль над бывшей УССР, этим событием и ознаменуется завершение конфликта на Украине, считает индийский астролог Пунит Нахата. Мир наступит летом 2024 года, уверен он. В то время как в России в 2024–2026 годах будут закладываться темпы роста и развития, создавая базу на следующие 15 лет, в Америке можно будет наблюдать обратный процесс: в ближайшие годы США вынужденно уступят своё первенство на глобальной политической арене и утратят влияние на большую часть мира. Крайне неудачными для них станут 2026–2028 годы.

Когда закончится конфликт на Украине

Перед смертью в 2012 году известный схиархимандрит Иона назвал дату окончания конфликта на Украине, назвав три Пасхи: "Первая будет кровавой, вторая — голодной, третья — победной". Многие толкователи его слов уверены, что речь идёт о весне 2024 года. Конфликт "продлится два года и закончится победой русского царя", говорил православный старец.

Конфликт "продлится два года и закончится победой русского царя", говорил православный старец. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Россия — новый ковчег

О природных катаклизмах, которые потрясут мир, рассказывала ясновидящая из Франции Каеде Убер. Она предрекла "новое переселение народов и катастрофу в Европе". По словам ясновидящей, самая большая угроза на территорию европейских стран придёт с Ближнего Востока: политическая и социальная обстановка там ухудшается, а люди постараются уехать в более безопасные места. Зоной риска она назвала такие страны, как Турция, Сирия и Алжир. Старый Свет захватит стагнация и разруха вследствие подорванной экономики и вредительских действий политиков. Из-за смещения тектонических плит многие участки суши "уйдут под воду", тогда как другие, наоборот, "поднимутся из глубины", что приведёт к истощению запасов пресной воды. Катаклизмы коснутся большей части нашей планеты, но при этом обойдут стороной территорию России, считает француженка.

Авторы Мари Медведева