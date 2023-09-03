"Кому ты нужен без России?": Почему вокруг все стали отменять звёзд, сбежавших от СВО Запад опять обманул: не только площадки СНГ, но и мировые концертные залы отказываются от выступлений российских артистов, не побрезговавших статусом иноагентов. 2 сентября, 22:40 Моргенштерн*, Анна Нетребко, Максим Галкин* и Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Zuma / Simona Chioccia , Вячеслав Прокофьев

Максим Галкин*

"Когда ты сильно "не Rammstein": в Эстонии отменили концерт иноагента Максима Галкина* без объяснения причин. Напомним, артист сбежал из России после начала СВО и поливал грязью своих сограждан во всех турне. Мероприятие было запланировано на 15 сентября. Зрителям предложили поменять купленные билеты на шоу фронтмена немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна. В ответ муж Аллы Пугачёвой начал объясняться в любви к эстонским деньгам, утверждая, что обожает Прибалтику и надеется на концерты в феврале 2024-го.

Ранее то же самое произошло в Казахстане. Галкин* убеждён, что власти Казахстана установили "негласный запрет" на его выступления. Пытаясь достучаться в жалобных роликах до казахской публики, Галкин не заметил, как начал превращаться в грустного клоуна: ещё чуть-чуть — и концерты запретят везде. Известно, что ранее власти Астаны объяснили отмену концерта Максима Галкина* празднованием Дня учителя.

— Уже несколько месяцев я и мои организаторы бьёмся за проведение концертов в Астане и Алма-Ате, — утверждает иноагент.

Максим Галкин*. Видео © t.me/ iikhu

— Галкин запел на латышском языке, Шевчук — на казахском, Покровский — на украинском. Смотришь, скоро все языки бывшего Союза выучат, который раньше иначе как "совком" и не называли, — шутят в тг-канале альтер эго журналиста Михаила Шахназарова.

Анна Нетребко

Немецкие зрители протестуют против берлинских концертов оперной дивы Анны Нетребко. Напомним, в начале СВО певица поддержала Россию, а затем после расторжения контрактов на Западе отказалась от своих слов, осудив военный конфликт. Тем не менее в ЕС демонстранты решили запретить ей петь.

Анна Нетребко. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Ранее ряд германских концертных площадок сообщили, что на фоне спецоперации на Украине пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за якобы её тесных связей с российским руководством. По предположениям западных СМИ, доходы Нетребко после отказа множества европейских площадок от сотрудничества с ней сократились в десятки раз.

Певица даже подала в суд и потребовала не менее 360 000 долларов за упущенную выгоду от выступлений и компенсацию за репетиции. Нетребко утверждала, что Метрополитен-опера причинила ей "сильные душевные страдания и эмоциональные переживания", включающие "депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания", однако судебный процесс ещё не начался.

Елена Исинбаева

Олимпийская чемпионка, заявившая, что она "больше не майор", Елена Исинбаева сходит с ума из-за того, что её отменяют в мире. Ассоциация World Athletics опубликовала рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда согласно новым трендам не вошла ни одна спортсменка из России.

Елена Исинбаева. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— ЧМ в Хельсинки 2005 года, победа с рекордом мира — 5,01 метра. Тот факт, что международное руководство усердно старается промолчать об истории, лишь доказывает величие и вечность моих достижений, — написала Исинбаева, добавив видео своего прыжка.

После высказываний Исинбаевой, отказавшейся от воинских званий и наград в ЦСКА, был демонтирован фонтан имени Елены Исинбаевой в Москве и вывеска на стадионе в Махачкале, также носившем её имя.

Ранее Лайф, описывая взлёты и падения спортсменки, посчитал, что за прошлое десятилетие в России она получила контроль над 4,3 млрд рублей, собиравшимися на строительство Главного храма ВС РФ в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот". Она осваивала десятки миллионов через собственный Благотворительный фонд Елены Исинбаевой.

Данные СПАРК показали, что к концу десятых годов денежный поток значительно ослабел и спортсменка вышла из числа учредителей своих фондов. Не исключено, что это могло быть связано с её всё большей вовлечённостью в светскую и деловую жизнь в Монако и Швейцарии.

В августе 2015 года Исинбаева и советник князя Монако Альбера II Жоэль Бузу стали партнёрами по табачному бизнесу в Швейцарии, год спустя спортсменку избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, влиятельным членом которого с 1985 года является Альбер II.

Моргенштерн*

Оценив уничижительную реакцию на своё раскаяние, дубайский рэпер Моргенштерн* решил отшутиться в стиле шансонье, надев кепку и включив шансон.

В пабликах резко отреагировали на ролик рэпера, который заявил, что скучает и хочет вернуться в Россию. На родине его ожидала встречная волна видеороликов. Бабушки из "отрядов Путина" поставили заслон возвращению Моргенштерна* в Россию.

— Мы услышали тебя, Моргенштерн*! Что там у тебя в Америке, ничего не получилось? И не получится! Не нужен никому! Ты в Россию захотел, русские песни петь? Там свою душу за доллары продал, а теперь в Россию лезешь? Не нужен ты нам здесь. Поздно, Алишерка, поздно! — поясняли неделей ранее патриотические бабушки.

— Бабулечки, родненькие, не продавал я душу свою за доллары, я её за рубли продал, — заявляет рэпер в ролике, картинно разрывая доллар пополам.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Мари Медведева