Соскучившиеся иноагенты дружно стучатся в ворота Москвы за гонорарами Как спонсоры и сочувствующие ВСУ начали рваться в Москву, чтобы подзаработать. Почему волна дезертиров-селебрити, критиковавших СВО, запела иначе. 26 августа, 22:40 Певица Ани Лорак, Моргенштерн* и Земфира*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Вадим Тараканов, Сергей Шахиджанян

Ани Лорак жаждет столичных гонораров

Общественники требуют отменить концерт певицы Ани Лорак, она же Каролина Куек, в Crocus City Hall, которая известна тем, что поддерживает украинские войска и критикует СВО. Она арендовала зал на 27 сентября, чтобы отпраздновать своё 45-летие, но активисты обвинили её в финансировании ВСУ и потребовали запретить концерт. Известно, что собиравшая помощь ВСУ Ани Лорак появится на канале НТВ в шоу "Ты – супер!". Хотя в апреле её выступления отменяли в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ани Лорак донатила ВСУ и, соответственно, поддерживала убийства мирных жителей, это подтвердил нацист Стерненко, напоминает журналист Юрий Баранчик.

Общественники требуют отменить концерт в Crocus City Hall певицы Ани Лорак, она же Каролина Куек, которая известна тем, что поддерживает украинские войска и критикует СВО. Скрин © t.me / Юрий Баранчик

Правозащитник Виталий Бородин даже написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Член СПЧ Кирилл Кабанов призвал следственные органы проверить связь Ани Лорак с ВСУ.

— В России не должно быть двойных стандартов — не должно быть так, что часть страны воюет, а другая, вроде Ани Лорак, веселится и признаётся в сборах средств для ВСУ, — сказал Кирилл Кабанов.

Он напомнил, что в России в последнее время появилась отличная практика — возбуждать уголовные дела по фактам финансирования ВСУ и терроризма. Такое происходит в разных регионах. "И людей привлекают и отправляют в места лишения свободы. Но совершенно непонятно, почему деятели культуры спокойно заявляют о том, что они собирают донаты на ВСУ", — отметил правозащитник.

Моргенштерн* вспомнил родину

"Дал дубайского дуба", шутят в соцсетях о нытье рэпера, вспомнившего Россию. В пабликах резко отреагировали на эпизод из жизни иноагента, который признался, что хочет вернуться. "Моргенштерн*, по ходу, вводит в оборот новый термин: "соскучившийся патриот". Сколько ж их развелось разных видов, как только деньги заканчиваться начали. Удивительно".

— Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда. Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию. Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я понял свои ошибки, — внезапно заявил иноагент Моргенштерн*. Но важно разобраться в терминологии. "Во-первых, не соскучился, а поиздержался — это разные вещи", отмечают тг-каналы.

"Дал дубайского дуба", шутят в соцсетях о нытье рэпера, вспомнившего Россию. Видео t.me / ПОЛИТИ-ка

Но в России его встречает встречная волна видеороликов. Бабушки из "отрядов Путина" ставят заслон возвращению Моргенштерна* в Россию.

— Мы услышали тебя, Моргенштерн*! Что там у тебя в Америке, ничего не получилось? И не получится! Не нужен никому! Ты в Россию захотел, русские песни петь? Там свою душу за доллары продал, а теперь в Россию лезешь? Не нужен ты нам здесь. Поздно, Алишерка, поздно! — поясняют патриотические бабушки.

Бабушки из "отрядов Путина" ставят заслон возвращению Моргенштерна* в Россию. Видео © t.me / Пул № 3

Считается, что солист группы "Звери", до этого осуждавший СВО, но затем изменивший позицию и спевший бойцам в Мариуполе, показал "путь назад" дезертировавшим селебрити.

Так дойдёт и до того, что в Россию выстроится очередь из возвращенцев. Ведь деньги когда-то заканчиваются, а гастролями по Риге и Казахстану московские гонорары не заменить, считают в Сети. "Сколько вас ещё вернётся со словами о том, как вы вспоминаете Родину, после того как у вас закончатся деньги?" — пишут в пабликах и постят видео подиздержавшихся гастролёров.

Не ворона-москвичка Земфира*

Что употребляет Земфира* на гастролях в Риге, пишут в пабликах. На видео рок-звезда усиленно машет руками в такт песне, но её движения больше напоминают птичьи. Вероятно, на певицу повлиял скандал в Казахстане, где Земфира* учинила погром в гримёрке и устроила организаторам истерику из-за отсутствия алкоголя в райдере "звезды".

Что употребляет Земфира* на гастролях в Риге, пишут в пабликах. Видео © t.me / НеМалахов

Ранее Лайф писал, что мусор, битые тарелки, рюмки и бутылки из-под алкоголя, скатерти на полу, залитые вином столы и следы рвоты — по опубликованному в Сети ролику уличили певицу в элементарном свинстве в процессе тура по Казахстану. Организаторы концерта решили показать, как работала и отдыхала певица и её команда.

После начала СВО 46-летняя Земфира* и её близкая 56-летняя подруга Рената Литвинова уехали в Париж, где, как выяснил Лайф, певица приобрела французское гражданство. Видео © t.me / danapartner

После начала СВО 46-летняя Земфира* и её близкая 56-летняя подруга Рената Литвинова уехали в Париж, где, как выяснил Лайф, певица приобрела французское гражданство. Изобличение получилось настолько резонансным, что артистке пришлось оправдываться и пытаться опровергнуть получение иностранного паспорта.

Сейчас подруги проживают в Париже на бульваре Сен-Дени, это в двадцати минутах ходьбы от Лувра и набережной реки Сены в одном из самых оживлённых районов французской столицы — Порт Сен-Дени. Стоимость квадрата недвижимости здесь достигает 12 тыс. евро.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Мари Медведева