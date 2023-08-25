"А девушка пьяна уже который день": Как певица Земфира и её команда учинили погром в Казахстане Жители Казахстана и представители местного шоубиза обсуждают гастроли певицы Земфиры*: она закатила истерику организаторам за отсутствие алкоголя, а её команда учинила в гримёрке настоящий погром. Что произошло в Казахстане? 24 августа, 22:40 Певица Земфира закатила истерику организаторам за отсутствие алкоголя, оскорбила экс-директора Табриза Шахиди, а её команда учинила в гримёрке настоящий погром. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян, © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / itabriz

— До свидания, дорогая Земфира*! Вы, бесспорно, голос поколений, Вы — легенда и уникум, но что действительно чудовищно, так это Ваш менеджмент… Мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан, — подвела итоги казахских гастролей Земфиры* Дана Орманбаева — организатор её концертов.

Как проходили гастроли Земфиры*

Мусор, битые тарелки, рюмки и бутылки из-под алкоголя, скатерти на полу, залитые вином столы и следы рвоты — такой свинарник, судя по опубликованному в Интернете видео, оставила в гримёрке команда французской певицы Земфиры Рамазановой* после тура по Казахстану. Организаторы концерта решили показать, как работала и отдыхала певица и её команда.

У промоутеров сдали нервы на фоне поднявшейся волны недовольства казахстанцев качеством выступления Земфиры*, а также её неуважительным, по их мнению, отношением к стране. У себя в соцсетях певица накинулась на организаторов, а название государства и вовсе написала с маленькой буквы.

Вот что оставили после себя в гримёрке Земфира* и её команда. Видео © t.me / danapartner

— Три абсолютно разных концерта, много мыслей. чудовищная организация в казахстане — некий табриз. вывезли на профессионализме — вот так (с сохранением орфографии и пунктуации) описала свой тур артистка.

Разразившийся скандал заставил Рамазанову* сделать приписку к посту, мол, текст сообщения набирала в спешке, "игнорируя правила пунктуации", поэтому Казахстан и получился с маленькой буквы. Впрочем, такой ответ устроил не всех местных почитателей таланта. В республике звезда не выступала 11 лет и, как сейчас пишут в соцсетях казахстанцы, лучше бы не приезжала ещё столько же.

После волны хейта певица решила разрядить обстановку припиской, что она любит Казахстан. Поверили не все. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zemfiralive

Какие претензии к Земфире* были у организаторов

Возможно, про Казахстан артистке в ближайшие годы действительно придётся забыть. Организатор её концертов в стране — Дана Орманбаева — по итогам скандала у себя в соцсетях написала, что многие промоутеры, зная характер Земфиры*, а также методы работы её менеджмента, и без того не горели желанием везти звезду в Среднюю Азию (возможно, поэтому певица не выступала там больше десяти лет).

Промоутер сетовала, что в ходе поездки команда звезды вела себя безобразно: помимо того что в райдере содержались требования даже к цвету коврика в ванной комнате и штор в гримёрке, на ходу постоянно добавлялись новые "хотелки". Перед началом концерта появилось обновление по контракту: мол, нужен элитный коньяк определённой марки. Не увидев бутылки, которая заранее не была обговорена, певица устроила скандал. Крики продолжались вплоть до момента, пока не привезли алкоголь.

Концерт Земфиры* в Алма-Ате. Качество звука было настолько плохим, что певица оправдывалась словами про то, что спортивная арена не предназначена для музыки. После этого тура Рамазанова*, как пишут, уволила своего звукорежиссёра. Фото © t.me / danapartner

По словам Орманбаевой, добил настроение организаторов скандал, который устроил один из менеджеров певицы, обвинивший промоутеров в том, что они без разрешения сняли рабочий процесс подготовки Земфиры* к выступлению и опубликовали его в Интернете. Дошло до того, что концерт оказался под угрозой срыва. В результате долгого разбирательства выяснилось, что съёмку вёл человек из окружения певицы и он же выложил видео в соцсетях.

Почему Земфира* оскорбила своего бывшего концертного директора

До сих пор непонятно, за что от Земфиры "прилетело" её экс-директору. "Некий табриз" из поста звезды — это Табриз Шахиди — промоутер с 25-летним стажем в шоубизе, концертный директор целого ряда российских звёзд. Ранее Шахиди был эксклюзивным агентом Рамазановой* по корпоративным мероприятиям, а кроме деловых музыкантов связывали и дружеские отношения. Возможно, певица изменила к нему отношение из-за того, что владелец компании "Империя музыки" не покинул Россию после начала СВО и вёл свои передачи на патриотических каналах.

Табриз Шахиди (справа) и организатор гастролей Земфиры* в Казахстане Дана Орманбаева (в центре). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danapartner

Самое смешное: продюсер не занимался выступлениями артистки в Казахстане, он организовал ей гастроли в Риге в середине августа — это до её поездки в Среднюю Азию. А здесь же у неё должно было быть три концерта: в Астане, Алма-Ате и в столице Узбекистана.

В Ташкент Земфира* ехать отказалась сама, чем, судя по соцсетям, немало разочаровала узбекских фанатов. Таким образом, в Средней Азии у неё состоялось всего два, а не три выступления, как она пишет у себя в соцсетях. Возможно, Рамазанова* просто всё смешала в кучу под воздействием алкоголя или других веществ, в употреблении которых её уже однажды подозревали.







Как сейчас живёт Земфира Рамазанова*

После начала СВО 46-летняя Земфира* и её близкая 56-летняя подруга Рената Литвинова уехали в Париж, где, как выяснил Лайф, певица приобрела французское гражданство. Изобличение получилось настолько резонансным, что артистке пришлось оправдываться и пытаться опровергнуть получение иностранного паспорта.

Сейчас подруги проживают в Париже на бульваре Сен-Дени, это в двадцати минутах ходьбы от Лувра и набережной реки Сены в одном из самых оживлённых районов французской столицы — Порт Сен-Дени. Стоимость квадрата недвижимости здесь достигает 12 тыс. евро.

Фото © Французский реестр юридических лиц, из которого следует, что Земфира Рамазанова* является гражданкой Франции.

В Москве же Земфира* была зарегистрирована в трёхкомнатной квартире сталинского дома на Фрунзенской набережной стоимостью около 50 миллионов рублей. Этой весной артистка в ней зарегистрировала звукозаписывающую фирму "Родина", гендиректором которого стал Сергей Мозгов, бывший водитель Ренаты Литвиновой. А уже в начале лета жильё было оформлено на саму Литвинову.

Кроме того, в столице на Земфиру Рамазанову* зарегистрировано нежилое помещение площадью 134 кв. м, расположенное на улице Магистральной в Хорошевском районе Москвы. Здесь же находятся её автомобили: седаны BMW 325i и Mercedes-Benz C-класса.

В Башкирии у певицы есть восемь соток земли, на которых стоят два дома. В них сейчас живёт родня звезды.

Всего этого Рамазанова* вполне может лишиться. Депутаты Госдумы возмущены одной из её последних песен — "Родина". Народные избранники назвали это произведение "откровенным хамством" в адрес России.

* Признана в России иноагентом.

Певица Земфира. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян Почему Земфира так себя вела на концертах в Казахстане? 0 Потому что после Парижа с пренебрежением относится к жителям Казахстана Возможно, алкоголь мешает ей здраво оценивать ситуацию Я не слежу за жизнью Земфиры*, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов