Как живёт миллионерша Рената Литвинова, которой Земфира отписала свою квартиру Как выяснил телеграмм-канал SHOT, после получения статуса иноагента Земфира Рамазанова* формально переоформила свою дорогую квартиру в центре Москвы на свою близкую подругу. Что известно о жизни, доходах и бизнесе Ренаты Литвиновой? 8 июня, 23:40 Рената Литвинова и Земфира. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян, © Вячеслав Прокофьев, © Wikipedia / Ludvig14

Почему Земфира избавилась от дорогой квартиры

10 февраля 2023 года Земфира получила статус иноагента. А 10 марта она выпустила свою новую — русофобскую — песню про "заболевшую, поседевшую, онемевшую и поредевшую" Родину. Судя по всему, певица догадывалась, чем всё это может закончиться, поэтому накануне переоформила свою дорогую квартиру в Москве. Так и получилось: после релиза песни в Генпрокуратуру посыпались обращения с требованием наказать певицу, лишив её собственности в России.

Напомним, недавно в России заработал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", с разных сторон звучат предложения о дальнейшем усилении ответственности иноагентов.

Земфира своё жильё не продала каким-то третьим лицам, как это сейчас пытаются сделать многие беглые селебы типа Слепакова, а именно что переписала на другого человека. Формальным собственником стала её близкая подруга — Рената Литвинова.

Похоже, Земфира всерьёз рассчитывает, что однажды может вернуться в Россию. Даже после публичных выступлений с украинским флагом, русофобских заявлений и новых песен. Лайф уже сообщал, что певица отразила в документах гражданство Франции, однако затем она попыталась это опровергнуть.

Земфира открыто выступает против СВО, критикует Россию и поёт на концертах с украинским флагом. Фото © politnavigator.net

Где находится квартира Земфиры

Уже ставшая знаменитой трёшка площадью 85 квадратов находится в доме на Фрунзенской набережной напротив парка Горького. Рыночная цена квартиры с видом на Москву-реку и Нескучный сад сейчас колеблется в пределах 60 млн рублей.

Слева сталинка на Фрунзенской набережной в Москве, где жила Земфира. Фото © 2ГИС

Как живёт Рената Литвинова

В отличие от подруги, Рената Литвинова ведёт себя аккуратно, яркой антироссийской риторикой до сих пор не отмечалась, в списках иноагентов не числится. Вероятно, потому, что актрисе в России есть что терять, и это имущество, как и полагается настоящим деятелям искусства, расположено в культовых для людей культуры местах.

Последние годы, регистрируясь в различных сервисах и службах, Литвинова неизменно указывала один и тот же адрес в Трёхпрудном переулке. Это необычный с архитектурной точки зрения дом из красного кирпича, который начали строить в 1926 году, а закончили в 1948-м. Ценителям искусства он хорошо знаком своей знаменитой жительницей — актрисой Изабеллой Юрьевой. А до строительства дома здесь стояло здание, принадлежавшее семье поэтессы Марины Цветаевой.

Здесь Литвинова занимала просторную четырёхкомнатную квартиру площадью почти 100 квадратов, расположенную на пятом этаже. Квадратный метр в этом месте оценивается в 820 тыс. рублей. Таким образом, жильё Литвиновой может стоить примерно 80 млн рублей.

Загородная недвижимость располагается в знаменитом дачно-строительном кооперативе "Советский писатель" у деревни Жуковка, что по Калужскому шоссе. Кооператив возник прямо посреди векового леса по распоряжению генсека СССР Иосифа Сталина незадолго до его смерти.

С тех пор в посёлке жил цвет советской литературы: Александр Твардовский, Константин Симонов, Юрий Нагибин, Юрий Трифонов, поэт Павел Антокольский, режиссёры Эльдар Рязанов, Михаил Ромм, актёр Зиновий Гердт, певица Людмила Зыкина.

Литвинова, предположительно, на даче в ДСК "Советский писатель". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / renatalitvinovaofficiall

У Ренаты Литвиновой здесь всего 9 соток, на которых, укрытый соснами, расположился добротный двухэтажный дом площадью 213 квадратов. Стоимость недвижимости даже на таких небольших участках сейчас достигает 50 млн рублей. В постсоветские годы старожилы жаловались на натуральное нашествие "новых русских", скупавших землю у обедневшей богемы буквально оптом. Благодаря им цены на недвижимость в ДСК улетели в космос — до 300 млн рублей за усадьбу.

Перед отъездом из России Литвинова передвигалась на японском паркетнике Lexus NХ200Т. За рулём обычно находился личный водитель сценаристки Сергей. Похоже, мужчина не очень дружит с правилами ПДД — с момента покупки и до отъезда кинодивы в Париж машина успела накатать 90 штрафов ГИБДД на сумму более 85 тыс. рублей и побывать в ДТП на Арбате.

Бизнес Ренаты Литвиновой

Несмотря на отъезд, Литвинова пока не стремится закрыть свои бизнес-активы. Сейчас кинодива зарегистрирована в ЕГРЮЛ как индивидуальный предприниматель со сферой деятельности в области теле- и радиовещания, производства кино и видеофильмов, учреждений культуры, а также в качестве ивент-агентства.

Литвинова владеет собственной косметической компанией. Фото © Getty Images / Daniele Venturelli

До самого последнего времени Литвинова играла в МХТ им. Чехова, как ИП получая государственные контракты на исполнение ролей. За предвоенный 2021 год, например, на таких контрактах она выручила 3 млн рублей.

В 2018 году на пару с матерью — Алисой Литвиновой — артистка учредила собственный фонд "Запределье", предоставляющий различные финансовые услуги. В 2021 году предприятие выручило более 50 млн рублей, и даже за прошлый год — уже в отсутствие хозяйки — почти 20 млн.

Кроме того, Литвинова участвует в косметическом бизнесе, будучи соучредителем фирмы "Рида косметикс". Прошлый год для компании оказался не очень удачным — всего 8,3 млн руб. выручки. Зато в 2021 году она оказалась более чем 23 млн рублей.

На данный момент никаких предпосылок для сворачивания бизнеса у Литвиновой нет.

ИП и две компании даже после бегства Литвиновой в Париж выручили для неё около 30 млн рублей. Скрин © spark-interfax.ru

Что известно о жизни Литвиновой за границей

Лайф выяснил, что в данный момент Рената Литвинова и её подруга Земфира проживают в Париже на бульваре Сен-Дени, это в двадцати минутах ходьбы от Лувра и набережной реки Сены в одном из самых оживлённых районов французской столицы — Порт Сен-Дени. Стоимость квадрата недвижимости здесь достигает 12 тыс. евро.

Впрочем, среди местных это место имеет дурную славу: говорят, по вечерам, когда спадает поток разнообразных туристов, улицы заполняют выходцы из Африки. Мигранты совершенно не говорят по-французски, но хорошо разбираются в наркотиках и агрессивно борются за свою нишу с приезжими из Азии.

Некоторое время назад столичные таблоиды писали, что в Париже Литвинова приобрела 100-метровую квартиру в соседнем с Сен-Дени районе Маре. Якобы там она проживала с единственной дочерью Ульяной. Достоверно известно, что девушка давно живёт в Европе, а в последнее время училась в Королевской академии изящных искусств в бельгийском Антверпене. Безбедную жизнь и учёбу ребёнку помимо Ренаты якобы обеспечивает и её бывший муж — топ-менеджер одной из крупнейших российских компаний Леонид Добровский.

Ульяна и Рената Литвиновы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / renatalitvinovaofficiall

Певица Земфира. Фото © ТАСС / Сергей Шахиджанян Для чего Земфира переписала квартиру на Литвинову? 0 Чтобы не потерять имущество за свою позицию по СВО Просто любит свою подругу, сделала ей подарок Я не слежу за жизнью Земфиры и Ренаты Литвиновой, мне всё равно

* Признана в России иноагентом.

Авторы Евгений Кузнецов