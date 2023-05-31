"Всем нужны деньги!": Как Земфира стала гражданкой Франции, но мечтает зарабатывать в России Лайф выяснил, что Земфира Рамазанова* получила гражданство Франции и поселилась в самом центре Парижа. Несмотря на это, она вновь открыла бизнес в Москве, поэтому пытается через суд снять с себя статус иноагента. Что у неё осталось на родине? 30 мая, 23:40 Певица Земфира*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © Freepik / wirestock

Земфира* ищет возможность вернуться на родину?

Земфира Рамазанова* на днях зарегистрировала в Москве звукозаписывающее предприятие "Родина" и в качестве юридического адреса указала своё жильё в сталинском доме на Фрунзенской набережной. Гендиректором компании стал Сергей Мозгов, бывший водитель её лучшей подруги Ренаты Литвиной*.

Похоже, Земфира*, которая ещё полтора года назад осела во Франции и с тех пор оттуда постоянно критикует СВО, испугалась разрыва связи с Россией. Параллельно она подала иск к Минюсту РФ с требованием снять с неё статус иноагента, присвоенный ей в феврале этого года.

"Родина" — так называется выпущенный в марте последний сингл Рамазановой*. В нём она называет Россию заболевшей, поседевшей, онемевшей и поредевшей. Рефреном там повторяется строка: "Мы научим тебя... Родину любить". После выхода скандальной песни депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой лишить исполнительницу всего имущества в нашей стране.

Земфира одной из первых с начала СВО сбежала из России. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Позиция Земфиры* хорошо известна и уже не раз ею высказана. В 2015-м, когда Киев бомбил гражданское население Донбасса, артистка плясала с жёлто-голубым стягом на своих выступлениях в Грузии. С 24 февраля прошлого года она открыто поддерживает украинских неонацистов и ВСУ — об этом все её последние произведения, в том числе новый альбом "От Луки".

— Я поменяла рубли на билет и не собираюсь возвращаться, — ранее утверждала Земфира*.

А теперь у неё, скорее всего, просто закончились деньги. Концерты, корпоративы и частные выступления в России приносили Земфире десятки миллионов.

Где поселилась ставшая француженкой Земфира*

Судя по реестру юрлиц Франции, Земфира Рамазанова, в отличие от своей лучшей подруги Ренаты Литвиновой*, уже успела получить французское гражданство.

Фото © Французский реестр юридических лиц

Рамазанова и Литвинова учредили прошлой осенью в столице Франции компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". В её уставных документах указан адрес, где совместно проживают подруги. Это их официальная прописка в Париже, которая есть во всех телефонных справочниках города.

Речь о квартире в историческом доме на бульваре Сен-Дени. Квадрат жилплощади там стоит до 12 тысяч евро.

О Ренате известно, что сейчас она даёт в Париже и других европейских столицах свой моноспектакль.

Дом в Париже, где живут Земфира и Рената Литвинова

Что у Земфиры осталось на родине

В Москве Земфира* зарегистрирована в трёхкомнатной квартире сталинского дома на Фрунзенской набережной. Расположение выигрышное. Окна выходят на набережную Москвы-реки, а на той стороне утопает в зелени Нескучный сад. Охраняемый двор с собственной парковкой. Такая недвижимость обойдётся на вторичном рынке в сумму до 50 миллионов рублей. Сдавать её можно за 100–150 тысяч рублей в месяц.

Слева сталинка на Фрунзенской набережной в Москве, где жила Земфира. Фото © 2ГИС

Также Земфира* была прописана в двушке другой сталинки — в знаменитом "доме Брежнева" на Кутузовском проспекте. Это здание выделяется своим эффектным и монументальным фасадом, состоящим из нескольких корпусов, в каждом из которых есть свои собственные узнаваемые черты величественного советского ампира. Из внутреннего двора открывается вид на Москву-реку. Помимо Леонида Ильича здесь жили Юрий Андропов, Михаил Суслов, Екатерина Фурцева и прочие партийные бонзы. Жилплощадь Земфиры в "доме Брежнева" потянет по цене на 26 миллионов рублей, сдать её можно за 100 тысяч в месяц.

"Дом Брежнева" на Кутузовском проспекте в Москве, где жила Земфира. Фото © 2ГИС

* Рената Литвинова и Земфира Рамазанова признаны в России иноагентами.

Почему Земфира хочет избавиться от статуса иноагента? 0 Считает, что ей его дали несправедливо Потому что такой статус мешает зарабатывать деньги в России Я не слежу за судьбой Земфиры, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров