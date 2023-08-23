Земфира* устроила погром в гримёрке и сорвалась на организаторов концерта из-за бутылки коньяка

Певица Земфира* устроила истерику организаторам концерта в Казахстане из-за отсутствия алкоголя и обвинила их в съёмке во время саундчека. Об этом рассказывает телеграм-канал "Неопра, блин!"

Погром в гримёрке Земфиры* в Казахстане. Видео © Telegram / "Неопра, блин!"

По его данным, менеджер артистки наказал организаторам фотографировать каждую деталь из райдера, чтобы сходился даже цвет коврика. Перед началом концерта появилось обновление по контракту: нужен коньяк определённой торговой марки. Не увидев бутылку, которая заранее не была обговорена, певица устроила скандал. Крики продолжались вплоть до момента, пока не привезли алкоголь.

А во время саундчека кто-то снял видео, что запрещено условиями контракта. Команда певицы считала, что виноват в этом персонал, поэтому шишки полетели в сторону организаторов. Концерт оказался под угрозой срыва. Однако позднее организаторы выяснили, что видео снял друг Земфиры*. Однако прощения никто не попросил. После концерта певица и её команда оставили на полу гримёрки разбитые бутылки и посуду, а также разлитый алкоголь.

Напомним, сегодня сообщалось, что Земфира* нарвалась на шквал критики после жалобы на концерты в Казахстане. Артистка в посте призналась, что разочарована "чудовищной организацией" её концертов в республике. Шоу были вытянуты, как она без лишней скромности считает, исключительно на её же профессионализме.