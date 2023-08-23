Земфиру* захейтили в Казахстане после слов о "чудовищных" концертах
Земфира* нарвалась на шквал критики после жалобы на концерты в Казахстане
Певица Земфира* обидела поклонников из Казахстана, написав название их страны с маленькой буквы. Кроме того, артистка призналась, что разочарована "чудовищной организацией" её концертов в республике. Шоу были вытянуты, как она без лишней скромности считает, исключительно на её же профессионализме.
"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в казахстане. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза… спасибо", — написала певица в телеграм-канале.
В комментариях под постом поклонники тут же начали учить манерам Земфиру* и высказываться об изменении отношения к артистке. Многие написали, что разочарованы таким отзывом о Казахстане, указывая на то, что артистка даже не упомянула тёплую атмосферу, которая царила во время её выступления. После бурной реакции Земфира* таки извинилась. Она пояснила, что писала на эмоциях, игнорируя правила пунктуации, а также добавила, что в Казахстане её действительно "встретили отлично".
Ранее Лайф сообщал, что суд отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Певица также отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некоей ирландской организации. По её словам, всё, что она знает об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Напомним, Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале текущего года.
* Признана иностранным агентом.
ТАСС / Артём Геодакян