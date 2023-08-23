Земфиру* захейтили в Казахстане после слов о "чудовищных" концертах

Певица Земфира* обидела поклонников из Казахстана, написав название их страны с маленькой буквы. Кроме того, артистка призналась, что разочарована "чудовищной организацией" её концертов в республике. Шоу были вытянуты, как она без лишней скромности считает, исключительно на её же профессионализме.

В комментариях под постом поклонники тут же начали учить манерам Земфиру* и высказываться об изменении отношения к артистке. Многие написали, что разочарованы таким отзывом о Казахстане, указывая на то, что артистка даже не упомянула тёплую атмосферу, которая царила во время её выступления. После бурной реакции Земфира* таки извинилась. Она пояснила, что писала на эмоциях, игнорируя правила пунктуации, а также добавила, что в Казахстане её действительно "встретили отлично".