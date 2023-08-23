Регион

Уведомления отключены

23 августа, 10:00

Земфиру* захейтили в Казахстане после слов о "чудовищных" концертах

Земфира* нарвалась на шквал критики после жалобы на концерты в Казахстане

Певица Земфира* обидела поклонников из Казахстана, написав название их страны с маленькой буквы. Кроме того, артистка призналась, что разочарована "чудовищной организацией" её концертов в республике. Шоу были вытянуты, как она без лишней скромности считает, исключительно на её же профессионализме.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в казахстане. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза… спасибо", — написала певица в телеграм-канале.

В комментариях под постом поклонники тут же начали учить манерам Земфиру* и высказываться об изменении отношения к артистке. Многие написали, что разочарованы таким отзывом о Казахстане, указывая на то, что артистка даже не упомянула тёплую атмосферу, которая царила во время её выступления. После бурной реакции Земфира* таки извинилась. Она пояснила, что писала на эмоциях, игнорируя правила пунктуации, а также добавила, что в Казахстане её действительно "встретили отлично".

Земфира* заявила о высоком спросе на её концерты за рубежом, но не всё так однозначно

Земфира* заявила о высоком спросе на её концерты за рубежом, но не всё так однозначно

Ранее Лайф сообщал, что суд отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Певица также отреагировала на информацию о том, что она получала деньги от некоей ирландской организации. По её словам, всё, что она знает об Ирландии, — это U2 и Шинейд О’Коннор. Напомним, Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале текущего года.

* Признана иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
  • Новости
  • Земфира (Земфира Рамазанова, певица)
  • Казахстан
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров