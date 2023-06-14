Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Напомним, Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Объясняя это решение, в Минюсте заявили, что артистка "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".