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14 июня, 08:34

Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой* к Минюсту РФ, в котором она требовала признать незаконным её включение в список иноагентов. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Напомним, Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Объясняя это решение, в Минюсте заявили, что артистка "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".

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А 2 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски шоумена Семёна Слепакова*, блогера Ильи Варламова* и юмориста Максима Галкина* к Минюсту РФ с требованием снять с них статус иноагента.

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* Признаны иностранными агентами.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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