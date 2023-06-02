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2 июня, 09:26

Слепаков вслед за Галкиным и Варламовым не смог оспорить статус иноагента

Суд отклонил иск Слепакова с требованием снять с него статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Семёна Слепакова* к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента. Ранее такое же решение суд вынес в отношении блогера Ильи Варламова* и юмориста Максима Галкина*.

"В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать", — огласила решение судья.

Пустой карман: Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде

Пустой карман: Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде

Напомним, Семён Слепаков попал в реестр иноагентов 14 апреля. Минюст мотивировал это решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников и критиковал спецоперацию на Украине. До этого Слепаков оказался в центре скандала из-за своей песни, содержание которой оскорбило интернет-пользователей. Экс-резидент Comedy Club исполнил "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Напомним, что 43-летний шоумен предпочёл уехать из страны после начала СВО. По последним данным, сейчас он проживает в Израиле.

* Признаны иностранными агентами.

Обложка ©

Getty Images / Horacio Villalobos

Александра Вишнякова
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