Слепаков вслед за Галкиным и Варламовым не смог оспорить статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Семёна Слепакова* к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента. Ранее такое же решение суд вынес в отношении блогера Ильи Варламова* и юмориста Максима Галкина* .

Напомним, Семён Слепаков попал в реестр иноагентов 14 апреля. Минюст мотивировал это решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников и критиковал спецоперацию на Украине. До этого Слепаков оказался в центре скандала из-за своей песни, содержание которой оскорбило интернет-пользователей. Экс-резидент Comedy Club исполнил "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Напомним, что 43-летний шоумен предпочёл уехать из страны после начала СВО. По последним данным, сейчас он проживает в Израиле.