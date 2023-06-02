Галкин не смог оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск юмориста Максима Галкина* к Министерству юстиции с требованием снять с него статус иноагента, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.
Представитель артиста заявил суду, что Галкин не является политическим деятелем, а следовательно, выражение его личного мнения, со слов адвоката, "не может быть признано политической деятельностью". Защита юмориста настаивает, что статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации. Также представитель артиста отметил, что выступления Галкина за рубежом, на его взгляд, нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.
Представитель Минюста с доводами защиты не согласился. В суде было заявлено, что анализ размещённых артистом материалов для широкой аудитории признал его посты политическим высказыванием. Суду были продемонстрированы видео Максима Галкина из социальной сети, в которых он осуждал политику России и проведение специальной военной операции, а в одном из видео юморист прямо призывал зрителей перевести деньги в австрийский фонд якобы для помощи беженцам. У стороны обвинения, похоже, не вызывает сомнений, что Галкин находится под иностранным влиянием.
Напомним, что телеведущего и комика Максима Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Галкин с этим не согласился и 15 мая подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Многие другие медийные лица с этим статусом тоже пробуют оспорить вердикт Минюста в судах, но пока безуспешно. Так, Замоскворецкий суд Москвы отказал блогеру Илье Варламову* в снятии с него статуса иностранного агента.
* Признаны иностранными агентами.
ТАСС / Сергей Бобылев