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2 июня, 08:48

Галкин не смог оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск юмориста Максима Галкина* к Министерству юстиции с требованием снять с него статус иноагента, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Представитель артиста заявил суду, что Галкин не является политическим деятелем, а следовательно, выражение его личного мнения, со слов адвоката, "не может быть признано политической деятельностью". Защита юмориста настаивает, что статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации. Также представитель артиста отметил, что выступления Галкина за рубежом, на его взгляд, нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.

Представитель Минюста с доводами защиты не согласился. В суде было заявлено, что анализ размещённых артистом материалов для широкой аудитории признал его посты политическим высказыванием. Суду были продемонстрированы видео Максима Галкина из социальной сети, в которых он осуждал политику России и проведение специальной военной операции, а в одном из видео юморист прямо призывал зрителей перевести деньги в австрийский фонд якобы для помощи беженцам. У стороны обвинения, похоже, не вызывает сомнений, что Галкин находится под иностранным влиянием.

Полупустые залы за рубежом заставили Галкина пожалеть об антироссийских высказываниях

Полупустые залы за рубежом заставили Галкина пожалеть об антироссийских высказываниях

Напомним, что телеведущего и комика Максима Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Галкин с этим не согласился и 15 мая подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Многие другие медийные лица с этим статусом тоже пробуют оспорить вердикт Минюста в судах, но пока безуспешно. Так, Замоскворецкий суд Москвы отказал блогеру Илье Варламову* в снятии с него статуса иностранного агента.

* Признаны иностранными агентами.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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