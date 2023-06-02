Галкин не смог оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск юмориста Максима Галкина* к Министерству юстиции с требованием снять с него статус иноагента, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Представитель артиста заявил суду, что Галкин не является политическим деятелем, а следовательно, выражение его личного мнения, со слов адвоката, "не может быть признано политической деятельностью". Защита юмориста настаивает, что статус иноагента нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации. Также представитель артиста отметил, что выступления Галкина за рубежом, на его взгляд, нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.

Представитель Минюста с доводами защиты не согласился. В суде было заявлено, что анализ размещённых артистом материалов для широкой аудитории признал его посты политическим высказыванием. Суду были продемонстрированы видео Максима Галкина из социальной сети, в которых он осуждал политику России и проведение специальной военной операции, а в одном из видео юморист прямо призывал зрителей перевести деньги в австрийский фонд якобы для помощи беженцам. У стороны обвинения, похоже, не вызывает сомнений, что Галкин находится под иностранным влиянием.