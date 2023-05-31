Полупустые залы за рубежом заставили Галкина пожалеть об антироссийских высказываниях

Уехавший из России юморист Максим Галкин* пытается почистить в Сети историю своих антироссийских высказываний, а причина — сильно упавшие доходы. Как сообщает SHOT, билеты на концерты сбежавшего из своей страны артиста стали продаваться гораздо хуже.

Телеграм-канал, ссылаясь на источник из близкого окружения Галкина, отметил, что тот очень злится: видео с концертов, где он негативно высказывается о военной спецоперации и россиянах в целом, продолжают разлетаться по Сети. Из-за этого желающих приходить на его выступления за границей становится всё меньше. Сейчас шоумен добивается удаления всех роликов с его "шутками про россиян и СВО" из публичного доступа. Как повод — "авторские права".

Продажа билетов на концерты Галкина в Оффенбурге и Альтэттинге. Фото © SHOT

Галкин надеется, что таким образом он сможет вернуть часть русскоязычных зрителей на свои концерты за рубежом. Сейчас залы на его выступлениях в большинстве случаев полупустые. Недавно он выступал в немецком городе Альтэттинг, там продали только около половины билетов. Та же ситуация была и в Оффенбурге. Серьёзных контрактов у Галкина нет ни в Израиле, ни в Европе. Единственное место, где на выступления артиста ещё есть спрос, — Прибалтика.

По данным телеграм-канала Галкин настроен уже не так радикально и, в принципе, не исключает возможности возвращения в Россию хотя бы на какое-то время. Поэтому пока он потребовал от своей команды, чтобы та зачистила его прошлое в Интернете.