Галкин решил продать квартиру в Москве и купить в Нью-Йорке

Юморист Максим Галкин* намерен осенью этого года продать квартиру в Москве. Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на одного из московских продюсеров.

Он рассказал, что, вопреки слухам, замок в деревне Грязь на самом деле Галкиным и Пугачёвой не продан. Сделать это равноценно вложенным деньгам будет трудно, так как проект индивидуальный.

"Но говорят, что у Макса есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости — квартиру в Москве. Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке", — сказал источник издания.

Предположительно, речь идёт о квартире в Москве площадью 103 квадратных метра у метро "Новые Черёмушки". Это жильё получили родители артиста в конце 80-х, там он прописан и стал хозяином этой недвижимости после смерти отца. Вероятно, юморист намерен продать квартиру за 45–50 миллионов рублей. Некоторые эксперты считают такую стоимость завышенной и дают не более 30 миллионов.

Ранее Лайф писал о том, что пустующий дом семьи певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь был выставлен на продажу после начала СВО, его цена превышает миллиард рублей. Однако покупатель ещё не нашёлся, хотя периодически появляются слухи о продаже поместья.