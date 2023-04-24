Стала известна космическая сумма, за которую Пугачёва продала замок в Подмосковье

Певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* продали свой замок в подмосковной деревне Грязь за один миллиард рублей. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

По его словам, некоторое время назад появился человек, который был готов купить дом за 700 миллионов, но Пугачёва не хотела уступать. После долгих торгов появился предприниматель, который оказался готов на условия певицы.

"Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка всё-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", — заявил Дворцов.

Жители деревни говорят, что у замка действительно появился новый хозяин. По данным телеканала, на территории была замечена белая машина, а в самом здании увидели включённый свет.