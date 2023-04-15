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15 апреля, 12:32

"Здесь легенда, а там — как все": Киркоров поздравил Пугачёву с 74-летием и навлёк на неё упрёки россиян

Киркоров показал архивное фото с Пугачёвой в день её рождения

<p>Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)</p>

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Певец Филипп Киркоров необычно поздравил Аллу Пугачёву с 74-летием. Он разметил в соцсети архивное фото, снятое 25 лет назад в день рождения артистки.

"С Днём рождения, Алла! 15 апреля 1998 года", — коротко подписал снимок бывший супруг Примадонны.

Пользователи сочли, что Киркоров и Пугачёва прекрасно смотрятся вместе, и предположили, что расставание после 11 лет брака было ошибкой. Однако многие в комментариях отметили, что певец довольно скуп на тёплые слова, и задались вопросом, а нужны ли поздравления той, которая сбежала из страны в такой сложный период.

"Жаль, но помнят и любят Вас именно на Родине, здесь Вы легенда, а там — как все", — написал один из подписчиков.

"Сейчас бы из каждого утюга и чайника лились поздравления, ан нет, обнулила себя Алла Борисовна", — написал фанат Киркорова.

"В тяжёлое время не поддержала свой народ! Какие могут быть поздравления?" возмутился другой пользователь.

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Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить российскую певицу Аллу Пугачёву на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Татьяна Миссуми
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