"Здесь легенда, а там — как все": Киркоров поздравил Пугачёву с 74-летием и навлёк на неё упрёки россиян

Певец Филипп Киркоров необычно поздравил Аллу Пугачёву с 74-летием. Он разметил в соцсети архивное фото, снятое 25 лет назад в день рождения артистки.

"С Днём рождения, Алла! 15 апреля 1998 года", — коротко подписал снимок бывший супруг Примадонны.

Пользователи сочли, что Киркоров и Пугачёва прекрасно смотрятся вместе, и предположили, что расставание после 11 лет брака было ошибкой. Однако многие в комментариях отметили, что певец довольно скуп на тёплые слова, и задались вопросом, а нужны ли поздравления той, которая сбежала из страны в такой сложный период.

"Жаль, но помнят и любят Вас именно на Родине, здесь Вы легенда, а там — как все", — написал один из подписчиков.

"Сейчас бы из каждого утюга и чайника лились поздравления, ан нет, обнулила себя Алла Борисовна", — написал фанат Киркорова.

"В тяжёлое время не поддержала свой народ! Какие могут быть поздравления?" — возмутился другой пользователь.