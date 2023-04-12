Генпрокуратура может проверить Пугачёву на предмет финансирования ВСУ
Общественник Бородин призвал проверить Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ
Российская певица Алла Пугачёва. Обложка © LIFE / Константин Просалов
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить российскую певицу Аллу Пугачёву на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующее обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова оказалось в распоряжении Лайфа.
По словам Бородина, Пугачёва, которая сейчас проживает в Израиле, продолжает критиковать спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что Примадонна поддерживает деятелей культуры, которые уехали из РФ, и оказывает финансовую поддержку Незалежной.
"Ранее федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачёвой и её связи с западными спецслужбами", — напомнил Бородин.
Он также отметил, что супруг Пугачёвой, юморист Максим Галкин*, гастролируя по европейским странам, перечисляет часть гонораров в "помощь" украинским беженцам.
Ранее дочь Пугачёвой Кристину Орбакайте и её внука Никиту Преснякова попросили проверить на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в СК РФ направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России.
*Признан иностранным агентом.