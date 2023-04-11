ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 07:22

У внука Пугачёвой оказалось американское гражданство

Бабушка Никиты Преснякова рассказала об американском гражданстве внука

Уехавший в США российский певец Никита Пресняков — внук Аллы Пугачёвой — имеет американское гражданство. Об этом рассказала mk.ru другая его бабушка — артистка Елена Преснякова.

По её словам, Никите нравится за границей, он чувствует себя там комфортно. Родственники регулярно созваниваются, чтобы узнать о его карьере и жизни в Штатах. Также Елена Преснякова прокомментировала слухи о продаже внуком подмосковной недвижимости, принадлежащей Алле Пугачёвой.

"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю", — сказала собеседница издания.

Она добавила, что у Никиты остаётся квартира в Москве, поэтому ему будет где остановиться во время приезда на Родину.

Роскошные квартиры в Нью-Йорке и Москве: Как живёт сбежавший в США внук Пугачёвой

Роскошные квартиры в Нью-Йорке и Москве: Как живёт сбежавший в США внук Пугачёвой

Ранее Лайф писал, что Никита Пресняков уехал из России ещё 24 сентября 2022 года. Он уже был замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса, где весело проводил время. Также СМИ сообщали, что артист выставил на продажу любимую дачу Примадонны в подмосковной деревне Бережки. За трёхэтажный коттедж площадью 800 квадратных метров Никита Пресняков хочет получить 225 миллионов рублей.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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