У внука Пугачёвой оказалось американское гражданство
Бабушка Никиты Преснякова рассказала об американском гражданстве внука
Уехавший в США российский певец Никита Пресняков — внук Аллы Пугачёвой — имеет американское гражданство. Об этом рассказала mk.ru другая его бабушка — артистка Елена Преснякова.
По её словам, Никите нравится за границей, он чувствует себя там комфортно. Родственники регулярно созваниваются, чтобы узнать о его карьере и жизни в Штатах. Также Елена Преснякова прокомментировала слухи о продаже внуком подмосковной недвижимости, принадлежащей Алле Пугачёвой.
"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю", — сказала собеседница издания.
Она добавила, что у Никиты остаётся квартира в Москве, поэтому ему будет где остановиться во время приезда на Родину.
Ранее Лайф писал, что Никита Пресняков уехал из России ещё 24 сентября 2022 года. Он уже был замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса, где весело проводил время. Также СМИ сообщали, что артист выставил на продажу любимую дачу Примадонны в подмосковной деревне Бережки. За трёхэтажный коттедж площадью 800 квадратных метров Никита Пресняков хочет получить 225 миллионов рублей.
ТАСС / Валерий Шарифулин