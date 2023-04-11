У внука Пугачёвой оказалось американское гражданство

Уехавший в США российский певец Никита Пресняков — внук Аллы Пугачёвой — имеет американское гражданство. Об этом рассказала mk.ru другая его бабушка — артистка Елена Преснякова.

По её словам, Никите нравится за границей, он чувствует себя там комфортно. Родственники регулярно созваниваются, чтобы узнать о его карьере и жизни в Штатах. Также Елена Преснякова прокомментировала слухи о продаже внуком подмосковной недвижимости, принадлежащей Алле Пугачёвой.

"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю", — сказала собеседница издания.

Она добавила, что у Никиты остаётся квартира в Москве, поэтому ему будет где остановиться во время приезда на Родину.