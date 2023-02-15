Роскошные квартиры в Нью-Йорке и Москве: Как живёт сбежавший в США внук Пугачёвой Лайф выяснил, где в Америке поселился внук Примадонны Никита Пресняков. У него там роскошное жильё, почти такое же, как осталось и на родине. 14 февраля, 23:40 12960 12960 Никита Пресняков. Обложка © Freepik / wirestock, © corcoran.com, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Как и где Никита Пресняков живёт в США

С осени прошлого года внук Аллы Пугачёвой, 31-летний Никита Пресняков, живёт и работает в США. Он покинул родину сразу после объявления частичной мобилизации. По слухам, он пешком пересёк границу России с соседним государством и уже оттуда улетел за океан. Вскоре там к нему присоединилась его жена, 25-летняя Алёна Краснова, она тоже представитель золотой молодёжи.

Никита и Алёна Пресняковы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenaakrasnova, npresnyakov

Судя по соцсетям, Алёна Краснова в Америке ведёт активную светскую жизнь: тусуется в лучших клубах, ходит по элитным бутикам и занимается спортом. А супруг записывает новый альбом со своей группой Multiverse и снимает клипы для местных звёзд.

Чтобы успешно работать в США, внук Примадонны взял себе американский псевдоним и теперь представляется коллегам как Nick Pres. Вероятно, он скрывает, откуда родом.

Покинувший Россию Никита Пресняков теперь работает под псевдонимом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Вопреки многочисленным статьям в СМИ, Пресняковы осели вовсе не в Лос-Анжелесе. Согласно американским телефонным справочникам, пара прописана в фешенебельных апартаментах небоскрёба под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Площадь их квартиры — свыше 170 квадратов. Стоимость около 2,5 млн долларов, а месяц аренды обойдётся примерно в 15 тыс. долларов.

— Все резиденции просторные, с широкими дощатыми полами из красного дуба, кессонными потолками с лепниной и мраморными ванными комнатами. Есть красиво оформленные кухни с первоклассной техникой из нержавеющей стали, гранитными столешницами и шкафами из вишневого дерева. Для всех жильцов работают внутренние бильярдные, сауны, фитзалы, бассейны, прачечные, кинотеатр, детсад и школа. На крыше есть зона отдыха с террасой и настилом растений, — нахваливают риелторы.











Чем Никита Пресняков владеет на родине

По данным Росреестра, Никита Пресняков владеет в Москве хоромами площадью 249 квадратов в элитном доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского. Это историческое здание находится в Варсонофьевском переулке и выделяется "нарядностью". Архитектор Лев Кекушев декорировал орнаментальной лепниной фасад и все внутренние помещения, а в залах установил диковинные камины. Жилплощадь здесь изначально приобретал Максим Галкин, потом он переоформил право владения на Аллу Пугачёву, а та в свою очередь отписала внуку. Цена на такую недвижимость превышает 100 млн рублей.

Исторический дом в Варсонофьевском переулке. Фото © 2gis.ru

В нулевых для Аллы Пугачёвой построили имение с причалом и корпусом для прислуги на берегу реки Истры в деревне Бережки. Выяснить площадь главного дома не удалось. Судя по кадастровой карте, он не размежёван. Узнать текущего хозяина тоже невозможно, но СМИ сообщали, что особняк переписали на Никиту Преснякова. До начала СВО он и его жена действительно часто ездили в Бережки. Однако землёй в 70 соток, согласно базе ЕГРП, владеет не Никита, а его мать Кристина Орбакайте. Цена имения около 135 млн рублей.

У Никита Преснякова с женой и тещёй есть общий бизнес— зарегистрированная в московском посёлке Коммунарка компания "Нико Спорт", занимающаяся продажей спортивных тренажеров. Оборот бизнеса, согласно базе СПАРК — до 18 млн рублей в год.

По неподтвержденной информации, именно Никита Пресняков в марте-августе прошлого года пригладывал за замком Галкина в деревне Грязи.

Никита Пресняков — лицо бизнеса. Фото © niko-sport.ru

Пока остаётся неизвестным, что о переезде Никиты в США думает его отец — Владимир Пресняков – младший, который поддерживает российских военных и даже передал им свой гонорар с концерта в Москве.

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Авторы Егор Пережогин