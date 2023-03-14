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14 марта, 14:47

Всё в золоте и колоннах: Внук Пугачёвой продаёт её любимую дачу в Подмосковье за 225 млн рублей

Никита Пресняков продаёт подмосковную дачу Пугачёвой за 225 млн рублей

<p>Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © <a href="https://solnechnogorsk.cian.ru/sale/suburban/284503265/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сian.ru</a></p>

Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru

Внук уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой выставил на продажу её любимую дачу в подмосковной деревне Бережки. За трёхэтажный коттедж площадью 800 квадратных метров Никита Пресняков требует 225 миллионов рублей, сообщает сайт kp.ru.

Объявление о продаже звёздного особняка появилось в Сети ещё шестого марта. При этом изначально ценник был указан в валюте и составлял три миллиона долларов, позже стоимость всё же была изменена на рубли. Как уточняется, Пугачёва переписала дачу на 31-летнего внука ещё несколько лет назад.

  • Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
    Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
  • Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
    Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
  • Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
    Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
  • Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
    Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
  • Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
    Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
  • Причал у дома Аллы Пугачёвой. Обложка © Сian.ru
    Причал у дома Аллы Пугачёвой. Обложка © Сian.ru

Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru

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Жильё расположено на участке в 70 соток на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. В особняке есть шесть спален, гардеробная, гостиная с камином, библиотека, спа-зона с бассейном, бар, бильярдная и даже кинотеатр. В интерьере также присутствуют золото, лепнина, статуи и колонны. В последние годы на этой даче почти никого не было, лишь изредка туда приезжал Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Сейчас же ходят слухи, что внук Пугачёвой окончательно перебрался в США. По всей видимости, дачу он продаёт из-за того, что не намерен возвращаться в Россию.

Известный бизнесмен решил выложить 1 млрд за подмосковный замок Пугачёвой

Известный бизнесмен решил выложить 1 млрд за подмосковный замок Пугачёвой

А ранее в Госдуме призвали объявить бойкот особняку Веры Брежневой и дворцу Аллы Пугачёвой. Депутат Дмитрий Гусев призвал не покупать недвижимость уехавших звёзд, превратив их дворцы в заброшенные "памятники предательству".

Наталья Исакова
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