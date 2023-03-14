Всё в золоте и колоннах: Внук Пугачёвой продаёт её любимую дачу в Подмосковье за 225 млн рублей
Никита Пресняков продаёт подмосковную дачу Пугачёвой за 225 млн рублей
Дом Аллы Пугачёвой в Бережках. Обложка © Сian.ru
Внук уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой выставил на продажу её любимую дачу в подмосковной деревне Бережки. За трёхэтажный коттедж площадью 800 квадратных метров Никита Пресняков требует 225 миллионов рублей, сообщает сайт kp.ru.
Объявление о продаже звёздного особняка появилось в Сети ещё шестого марта. При этом изначально ценник был указан в валюте и составлял три миллиона долларов, позже стоимость всё же была изменена на рубли. Как уточняется, Пугачёва переписала дачу на 31-летнего внука ещё несколько лет назад.
Жильё расположено на участке в 70 соток на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. В особняке есть шесть спален, гардеробная, гостиная с камином, библиотека, спа-зона с бассейном, бар, бильярдная и даже кинотеатр. В интерьере также присутствуют золото, лепнина, статуи и колонны. В последние годы на этой даче почти никого не было, лишь изредка туда приезжал Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Сейчас же ходят слухи, что внук Пугачёвой окончательно перебрался в США. По всей видимости, дачу он продаёт из-за того, что не намерен возвращаться в Россию.
А ранее в Госдуме призвали объявить бойкот особняку Веры Брежневой и дворцу Аллы Пугачёвой. Депутат Дмитрий Гусев призвал не покупать недвижимость уехавших звёзд, превратив их дворцы в заброшенные "памятники предательству".