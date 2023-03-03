В Госдуме призвали объявить бойкот особняку Брежневой и дворцу Пугачёвой

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость. Об этом он заявил в беседе с Лайфом, комментируя желание певицы Веры Брежневой и её супруга Константина Меладзе продать свой шикарный особняк в Истринском районе Подмосковья.

По мнению парламентария, свой выбор эти люди сделали, сбежав из России, где заработали свои несметные богатства, а теперь из-за рубежа "хают нашу Родину".

"Мы живём в правовом государстве, и, пока тот же Меладзе не признан судом виновным, конфисковать его многочисленную российскую недвижимость мы не можем. Но мы должны всем обществом устроить бойкот их коммерческим предприятиям. На общественном уровне понять, что, купив недвижимость у Пугачёвой или Меладзе, ты потенциально поддерживаешь украинский режим. Тот самый, с которым сейчас ведут смертельную битву сотни тысяч наших сограждан", — заявил Лайфу Гусев.

У потенциальных покупателей, отметил он, есть как "огромные деньги", так и "огромный выбор". И этот выбор, по словам депутата, должен быть сделан в пользу того, чтобы ни в коем случае и ни за какие деньги не покупать и не арендовывать замок Пугачёвой или особняк Меладзе.

"Чтобы с годами эта недвижимость превратилась в пустующие призрачные руины с заколоченными дверями и окнами. Страшный памятник предательству тех, кого мы всей страной любили и предали забвению", — подытожил первый замруководителя фракции "Справедливой России – За правду" в Госдуме.