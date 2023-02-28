"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 08:26

Покинувшие Россию Брежнева и Меладзе продают свой шикарный особняк в Подмосковье за 300 млн

Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье за 300 млн рублей

Певица Вера Брежнева и её супруг, композитор Константин Меладзе, которые уже больше года не живут в России, выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном посёлке "Миллениум парк", что в Истринском районе Подмосковья. Как пишет "Стархит", звёздная пара готова расстаться с трёхэтажным зданием площадью 700 кв. м за 299 миллионов рублей.

На первом этаже дома артистов расположена огромная гостиная с панорамными окнами, вторым светом и камином. Также там находятся спальня, кухня-столовая, гараж и два санузла. На втором этаже — три спальни с гардеробными. Третий отдан под мансарду.

  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
  • Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate
    Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate

Особняк, который продают Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото © Villagio Estate

1 / 17

"Дом расположен на приканальном участке в посёлке "Миллениум парк". Это уникальное место, которое напомнит вам элитный европейский пригород", — пишут авторы объявления.

Ранее Лайф сообщал, что поддержавшую Украину певицу Лайму Вайкуле попросили признать иноагентом после скандального концерта в Израиле. Автор обращения Виталий Бородин также напомнил о скандальном интервью артистки, в котором она призналась в том, что не понимает, как ей петь песни на русском языке.

Роскошные квартиры в Нью-Йорке и Москве: Как живёт сбежавший в США внук Пугачёвой

Роскошные квартиры в Нью-Йорке и Москве: Как живёт сбежавший в США внук Пугачёвой

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Никита Никонов
  • Новости
  • Вера Брежнева
  • Константин Меладзе
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров