Покинувшие Россию Брежнева и Меладзе продают свой шикарный особняк в Подмосковье за 300 млн

Певица Вера Брежнева и её супруг, композитор Константин Меладзе, которые уже больше года не живут в России, выставили на продажу свой шикарный особняк в элитном посёлке "Миллениум парк", что в Истринском районе Подмосковья. Как пишет "Стархит", звёздная пара готова расстаться с трёхэтажным зданием площадью 700 кв. м за 299 миллионов рублей.

На первом этаже дома артистов расположена огромная гостиная с панорамными окнами, вторым светом и камином. Также там находятся спальня, кухня-столовая, гараж и два санузла. На втором этаже — три спальни с гардеробными. Третий отдан под мансарду.



































"Дом расположен на приканальном участке в посёлке "Миллениум парк". Это уникальное место, которое напомнит вам элитный европейский пригород", — пишут авторы объявления.