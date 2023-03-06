Известный бизнесмен решил выложить 1 млрд за подмосковный замок Пугачёвой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, которая в 2022 году переехала в Израиль, намерена вернуться на родину и дать масштабный концерт по случаю своего 75-летнего юбилея. По крайней мере, в этом уверен продюсер Сергей Дворцов, который сотрудничал с Пьером Нарциссом, а также близко знаком и с самой Аллой Борисовной, и с её директором Еленой Чупраковой, пишет kp.ru.

По его данным, певица давно не удивляется обилию грязи, которая льётся в её адрес с момента отъезда из страны. При этом ни сама Пугачёва, ни её представители никогда не говорили, что её семья покинули Россию насовсем. По словам Дворцова, звезда обосновалась за рубежом ради детей, которым хочет "спокойной жизни и максимального комфорта".

"У меня есть информация, что Алла Борисовна вернётся в Россию через пять лет. Более того, Пугачева ещё споёт", — утверждает собеседник "Комсомолки".

А вот тот самый замок в деревне Грязь, по сведениям продюсера, Пугачёва всё-таки продаёт. Недавно был найден потенциальный покупатель — известный бизнесмен, который даже уже внёс залог, но попросил скидку.

"Сейчас в особняке никто не живёт, он под надёжной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок миллиард рублей", — добавил он.