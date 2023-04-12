Орбакайте с сыном попросили проверить на предмет финансирования ВСУ

Общественники считают, что артистка может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что её поведение непатриотично: она живёт в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Кроме того, во время мобилизации она помогла сыну Никите переехать в Штаты и получить ПМЖ.