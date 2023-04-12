ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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12 апреля, 07:39

Орбакайте с сыном попросили проверить на предмет финансирования ВСУ

Певицу Кристину Орбакайте и её сына Никиту Преснякова просят проверить на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в Следственный комитет РФ направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России, пишет Mash.

Общественники считают, что артистка может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что её поведение непатриотично: она живёт в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Кроме того, во время мобилизации она помогла сыну Никите переехать в Штаты и получить ПМЖ.

Если факт финансирования ВСУ со стороны Орбакайте подтвердится, активисты требуют конфисковать у неё 105-метровую квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, которая ей досталась от матери — Аллы Пугачёвой.

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Ранее Лайф писал о том, что российского певца Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования Вооружённых сил Украины. Генпрокуратура РФ дала соответствующее поручение Прокуратуре Москвы.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Илья Суриков
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