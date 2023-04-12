Орбакайте с сыном попросили проверить на предмет финансирования ВСУ
Певицу Кристину Орбакайте и её сына Никиту Преснякова просят проверить на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в Следственный комитет РФ направили члены Ассоциации патриотических сил Юга России, пишет Mash.
Общественники считают, что артистка может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что её поведение непатриотично: она живёт в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Кроме того, во время мобилизации она помогла сыну Никите переехать в Штаты и получить ПМЖ.
Если факт финансирования ВСУ со стороны Орбакайте подтвердится, активисты требуют конфисковать у неё 105-метровую квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, которая ей досталась от матери — Аллы Пугачёвой.
Ранее Лайф писал о том, что российского певца Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования Вооружённых сил Украины. Генпрокуратура РФ дала соответствующее поручение Прокуратуре Москвы.
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