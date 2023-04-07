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7 апреля, 10:47

Прокуратура проверяет Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певца Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования Вооружённых сил Украины. Соответствующее поручение Прокуратуре Москвы дала Генпрокуратура РФ, пишет ТАСС.

"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В.Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины", — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

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Меладзе пришлось убегать от настырных украинцев, которые атаковали его в Куршевеле

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования им деятельности ВСУ. Он считает, что артист критиковал решения, принятые госорганами и президентом России.

Напомним, в январе Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс националистический лозунг "Героям слава!". В России активисты предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий.

Илья Суриков
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