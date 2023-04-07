Прокуратура проверяет Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В.Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины", — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Меладзе пришлось убегать от настырных украинцев, которые атаковали его в Куршевеле

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования им деятельности ВСУ. Он считает, что артист критиковал решения, принятые госорганами и президентом России.