Меладзе пришлось убегать от настырных украинцев, которые атаковали его в Куршевеле

Украинские журналисты атаковали певца Валерия Меладзе на французском горнолыжном курорте Куршевель и потребовали публично осудить спецоперацию. Артисту пришлось ретироваться от слишком настойчивых представителей СМИ. Видео инцидента появилось в Сети.

Украинские журналисты потребовали от Валерия Меладзе осудить спецоперацию. Видео © Twitter / Lara-Lara

К Меладзе подошли несколько мужчин и попросили сфотографироваться. Меладзе не стал отказывать "поклонникам", но те представились журналистами и потребовали от певца на камеру осудить Россию.

"Мы украинские журналисты, мы снимаем россиян, которые отдыхают. У вас есть позиция? Вы осуждаете Россию?" — спросил украинец.