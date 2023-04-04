Меладзе пришлось убегать от настырных украинцев, которые атаковали его в Куршевеле
В Куршевеле украинцы потребовали от Меладзе на камеру осудить спецоперацию и Россию
Украинские журналисты атаковали певца Валерия Меладзе на французском горнолыжном курорте Куршевель и потребовали публично осудить спецоперацию. Артисту пришлось ретироваться от слишком настойчивых представителей СМИ. Видео инцидента появилось в Сети.
Украинские журналисты потребовали от Валерия Меладзе осудить спецоперацию. Видео © Twitter / Lara-Lara
К Меладзе подошли несколько мужчин и попросили сфотографироваться. Меладзе не стал отказывать "поклонникам", но те представились журналистами и потребовали от певца на камеру осудить Россию.
"Мы украинские журналисты, мы снимаем россиян, которые отдыхают. У вас есть позиция? Вы осуждаете Россию?" — спросил украинец.
Меладзе возмутился, замахал руками и предложил поговорить без камеры. Однако оппоненты проявили настойчивость и продолжили напирать, обвинив певца в невнятной позиции, говорить тет-а-тет они отказались. Ситуацию спасла жена исполнителя Альбина Джанабаева, которая увела его под руку.
Напомним, в январе Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс националистический лозунг "Героям слава!". В России активисты предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий.
Twitter / Lara-Lara