Опубликован скромный райдер Джанабаевой, пытающейся заработать, пока у Меладзе отменяют концерты

Пока концерты Валерия Меладзе отменяются в России, его жена Альбина Джанабаева пытается заработать и ищет заказы на корпоративы. Как сообщает SHOT , она готова петь за весьма скромные по звёздным меркам деньги — 850 тысяч. У экс-участницы "ВИА Гры" очень неприхотливый райдер: немного закусок и туалет в гримёрке.

Для команды из семи человек Джанабаева просит: бесплатную парковку на шесть авто в максимальной близости от площадки, две гримёрки, причём артистка согласна и на одну, если отделить её от коллектива ширмой, зеркало в пол, чай, кофе, хлеб, мясную, рыбную нарезку, фрукты, ягоды, а также семь порций салата согласно возможному меню. Кроме того, в райдере певицы указано, что желательно наличие туалета в гримёрной, но если его там нет, то можно и неподалёку.