Опубликован скромный райдер Джанабаевой, пытающейся заработать, пока у Меладзе отменяют концерты
Лайф узнал стоимость выступления жены Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой на корпоративе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Пока концерты Валерия Меладзе отменяются в России, его жена Альбина Джанабаева пытается заработать и ищет заказы на корпоративы. Как сообщает SHOT, она готова петь за весьма скромные по звёздным меркам деньги — 850 тысяч. У экс-участницы "ВИА Гры" очень неприхотливый райдер: немного закусок и туалет в гримёрке.
Для команды из семи человек Джанабаева просит: бесплатную парковку на шесть авто в максимальной близости от площадки, две гримёрки, причём артистка согласна и на одну, если отделить её от коллектива ширмой, зеркало в пол, чай, кофе, хлеб, мясную, рыбную нарезку, фрукты, ягоды, а также семь порций салата согласно возможному меню. Кроме того, в райдере певицы указано, что желательно наличие туалета в гримёрной, но если его там нет, то можно и неподалёку.
Недавно Джанабаева вернулась в Россию и, говоря о скандале с участием её супруга, который даёт концерты за границей, процитировала в соцсети доктора Хауса — героя одноимённого сериала: "Не будь жмотом — дай человеку второй шанс".
Ранее Генпрокуратуру попросили проверить Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Напомним, в начале января певец во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс националистический лозунг. Его слова "Героям слава!" попали на видео, которое в дальнейшем распространилось в Сети. Ситуация вызвала бурную реакцию. Так, в РФ предложили лишить Меладзе гражданства, наград и званий. Позднее у него начались проблемы с концертами в стране.