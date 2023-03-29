Наргиз выставила на продажу русскоязычную песню вслед за Меладзе и Брежневой

Наргиз Закирова, которой закрыли въезд в Россию до 2072 года, начала распродавать свои русскоязычные хиты в Интернете.

На сайте Muznavigator, где продаются права на треки, размещено предложение приобрести песню артистки "Лети". За хит придётся раскошелиться — начальная цена составляет 123 тысячи рублей.

Ранее на том же портале появились русскоязычные композиции, написанные Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра".