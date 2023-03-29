Наргиз выставила на продажу русскоязычную песню вслед за Меладзе и Брежневой
Наргиз продаёт в Сети русскоязычную песню на фоне запрета на въезд в Россию до 2072 года
Наргиз Закирова. Фото © Агентство "Москва"
Наргиз Закирова, которой закрыли въезд в Россию до 2072 года, начала распродавать свои русскоязычные хиты в Интернете.
На сайте Muznavigator, где продаются права на треки, размещено предложение приобрести песню артистки "Лети". За хит придётся раскошелиться — начальная цена составляет 123 тысячи рублей.
Ранее на том же портале появились русскоязычные композиции, написанные Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра".
Напомним, Наргиз сейчас обитает в Узбекистане, куда уехала весной. Закирова пыталась вернуться в Москву, но ей закрыли въезд в РФ на 50 лет после того, как она осудила российскую спецоперацию на Украине.