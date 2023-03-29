Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 18:26

Наргиз выставила на продажу русскоязычную песню вслед за Меладзе и Брежневой

Наргиз продаёт в Сети русскоязычную песню на фоне запрета на въезд в Россию до 2072 года

<p>Наргиз Закирова. Фото © Агентство "Москва"</p>

Наргиз Закирова. Фото © Агентство "Москва"

Наргиз Закирова, которой закрыли въезд в Россию до 2072 года, начала распродавать свои русскоязычные хиты в Интернете.

На сайте Muznavigator, где продаются права на треки, размещено предложение приобрести песню артистки "Лети". За хит придётся раскошелиться — начальная цена составляет 123 тысячи рублей.

Ранее на том же портале появились русскоязычные композиции, написанные Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра".

"Ещё вчера заискивала": Киркоров поставил на место Наргиз Закирову, выругавшуюся на "понаехавших"

"Ещё вчера заискивала": Киркоров поставил на место Наргиз Закирову, выругавшуюся на "понаехавших"

Напомним, Наргиз сейчас обитает в Узбекистане, куда уехала весной. Закирова пыталась вернуться в Москву, но ей закрыли въезд в РФ на 50 лет после того, как она осудила российскую спецоперацию на Украине.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Наргиз Закирова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров