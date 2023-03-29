Константин Меладзе и Вера Брежнева распродают свои русскоязычные песни в Сети

На сайте, где правообладатели выставляют на продажу песни, появились русскоязычные композиции, написанные Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра". Об этом рассказала промоутер, работавшая с певицей.

"Недавно я просматривала сайт, где правообладатели продают песни. Я очень удивилась, что есть на продажу песни из репертуара "ВИА Гры" и Брежневой. То есть любой начинающий артист может купить песню от Меладзе", — приводит слова промоутера телеканала "Царьград".

По её словам, можно выкупить почти весь репертуар Брежневой. Промоутер отметила, что для украинской артистки эти песни теперь не актуальны, так как они русскоязычные. Собеседница телеканала добавила, что певица сейчас живёт в Италии и не особо активна в творческом плане.

"В целом Вера сегодня не особо активна, концертов нет. Да и кому она нужна после того, что сделала?" — задалась вопросом промоутер.