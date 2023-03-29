Генпрокуратуру призвали проверить Меладзе на финансирование украинской армии

В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования им деятельности ВСУ. Об этом сообщает RT .

Обращение на имя генпрокурора направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, по словам которого артист "неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения" в отношении специальной военной операции. По словам общественника, сейчас Меладзе не гастролирует в РФ, однако беспрепятственно даёт концерты за границей. Напомнил Бородин и об инциденте на новогоднем корпоративе в Дубае, где Меладзе поддержал лозунг украинских националистов.