Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 08:47

Генпрокуратуру призвали проверить Меладзе на финансирование украинской армии

Общественник Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

<p>Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования им деятельности ВСУ. Об этом сообщает RT.

Обращение на имя генпрокурора направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, по словам которого артист "неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения" в отношении специальной военной операции. По словам общественника, сейчас Меладзе не гастролирует в РФ, однако беспрепятственно даёт концерты за границей. Напомнил Бородин и об инциденте на новогоднем корпоративе в Дубае, где Меладзе поддержал лозунг украинских националистов.

Mash сообщил об "амнистии" Меладзе после фразы "Героям слава"

Mash сообщил об "амнистии" Меладзе после фразы "Героям слава"

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооружённых сил Украины", — пишет Бородин.

Ранее журналист Антон Коробков-Землянский также просил проверить Меладзе на возможное финансирование украинской армии. Своё обращение он направил в СК РФ.

В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы

В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы

Напомним, в начале января Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс националистический лозунг. Его слова "Украине слава!" попали на видео, которое в дальнейшем распространилось в Сети. Ситуация вызвала бурную реакцию. Так, в РФ предложили лишить Меладзе гражданства, наград и званий. Позднее у него начались проблемы с концертами в России.

Никита Никонов
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • ВСУ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров