Генпрокуратуру призвали проверить Меладзе на финансирование украинской армии
Общественник Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ
Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования им деятельности ВСУ. Об этом сообщает RT.
Обращение на имя генпрокурора направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, по словам которого артист "неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения" в отношении специальной военной операции. По словам общественника, сейчас Меладзе не гастролирует в РФ, однако беспрепятственно даёт концерты за границей. Напомнил Бородин и об инциденте на новогоднем корпоративе в Дубае, где Меладзе поддержал лозунг украинских националистов.
"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооружённых сил Украины", — пишет Бородин.
Ранее журналист Антон Коробков-Землянский также просил проверить Меладзе на возможное финансирование украинской армии. Своё обращение он направил в СК РФ.
Напомним, в начале января Валерий Меладзе во время концерта в Дубае по просьбе фаната произнёс националистический лозунг. Его слова "Украине слава!" попали на видео, которое в дальнейшем распространилось в Сети. Ситуация вызвала бурную реакцию. Так, в РФ предложили лишить Меладзе гражданства, наград и званий. Позднее у него начались проблемы с концертами в России.