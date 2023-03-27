В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы
В Ростове-на-Доне отменили выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак и ещё трёх групп, а всё из-за позиции артистов относительно СВО. Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, жители не приемлют концерты шоуменов, которые не поддерживают или высказываются против проведения спецоперации.
"Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения СВО. Администрация города ещё летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жёсткую позицию и мнение ростовчан", — сказал ТАСС Логвиненко.
Логвиненко напомнил, что в Ростове-на-Дону с лета прошлого года отменили концерты групп ДДТ, "Мумий Тролль" и "Машина времени".
Напомним, ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по спецоперации на Украине. В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе, намеченные на апрель. Концерты известной группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, которые неоднократно переносились с 2020 года, отложены на неопределённый срок. До этого коллектив объявил о переносе своих концертов в трёх других российских городах: Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Рок-группа "Мумий Тролль" объявила об отмене концертов в шести российских регионах.
Коллаж © LIFE / Фото © Wikipedia / Ани Лорак / Валерий Меладзе / Александр Ревва