В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы

В Ростове-на-Доне отменили выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак и ещё трёх групп, а всё из-за позиции артистов относительно СВО. Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, жители не приемлют концерты шоуменов, которые не поддерживают или высказываются против проведения спецоперации.

"Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения СВО. Администрация города ещё летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жёсткую позицию и мнение ростовчан", — сказал ТАСС Логвиненко.