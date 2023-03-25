Мэр Краснодара заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по СВО
Концерт Ани Лорак в Краснодаре 27 марта могут отменить из-за позиции певицы относительно СВО. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов.
"Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители — против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас", — написал чиновник в телеграм-канале.
Глава города подчеркнул, что в Краснодаре не позволят зарабатывать ни одному предпринимателю или артисту, которые имеют "такую позицию" касательно СВО. Он отметил, что люди не могут быть уверены в том, что в итоге деньги не пойдут на поддержку ВСУ.
Ранее Лайф писал о том, что концерты известной группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, которые неоднократно переносились с 2020 года, отложены на неопределённый срок.
ТАСС / Елизавета Клементьева