Мэр Краснодара заявил о неизбежной отмене концерта Ани Лорак из-за её позиции по СВО

Концерт Ани Лорак в Краснодаре 27 марта могут отменить из-за позиции певицы относительно СВО. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов.

"Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители — против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас", — написал чиновник в телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что в Краснодаре не позволят зарабатывать ни одному предпринимателю или артисту, которые имеют "такую позицию" касательно СВО. Он отметил, что люди не могут быть уверены в том, что в итоге деньги не пойдут на поддержку ВСУ.