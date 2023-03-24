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24 марта, 10:17

Гуф отменил весенний тур по России после скандальных видео в Сети

Рэпер Гуф отменил девять концертов в марте и апреле из-за плохого состояния здоровья

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-11250256_457256303?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУФ (GUF)</a></p>

Обложка © VK / ГУФ (GUF)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил все девять запланированных на конец марта и апрель концертов по причине плохого состояния здоровья. Об этом сообщается в группе музыканта в VK.

"К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесённых концертов. Приносим свои извинения", — отметили представители рэпера, попросив воздержаться от распространения слухов о состоянии здоровья Гуфа и его личной жизни.

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Также они назвали новую дату концерта в Москве — 19 мая. Сам рэпер пока никак не прокомментировал перенос концертов.

Ранее сообщалось, что вторая жена Гуфа Юлия Королёва смогла вырваться из Таиланда в Москву с дочкой после того, как рэпер держал её в заложницах и не отдавал паспорт. Девушка опубликовала фото, где она лежит под капельницей, и поблагодарила всех за поддержку и помощь.

Никита Никонов
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