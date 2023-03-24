Гуф отменил весенний тур по России после скандальных видео в Сети
Рэпер Гуф отменил девять концертов в марте и апреле из-за плохого состояния здоровья
Обложка © VK / ГУФ (GUF)
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил все девять запланированных на конец марта и апрель концертов по причине плохого состояния здоровья. Об этом сообщается в группе музыканта в VK.
"К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесённых концертов. Приносим свои извинения", — отметили представители рэпера, попросив воздержаться от распространения слухов о состоянии здоровья Гуфа и его личной жизни.
Также они назвали новую дату концерта в Москве — 19 мая. Сам рэпер пока никак не прокомментировал перенос концертов.
Ранее сообщалось, что вторая жена Гуфа Юлия Королёва смогла вырваться из Таиланда в Москву с дочкой после того, как рэпер держал её в заложницах и не отдавал паспорт. Девушка опубликовала фото, где она лежит под капельницей, и поблагодарила всех за поддержку и помощь.