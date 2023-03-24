Гуф отменил весенний тур по России после скандальных видео в Сети

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил все девять запланированных на конец марта и апрель концертов по причине плохого состояния здоровья. Об этом сообщается в группе музыканта в VK.

"К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесённых концертов. Приносим свои извинения", — отметили представители рэпера, попросив воздержаться от распространения слухов о состоянии здоровья Гуфа и его личной жизни.