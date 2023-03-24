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24 марта, 18:41

Концерты группы ДДТ в Москве и Петербурге перенесли на неопределённый срок

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-367?z=photo-367_457261993/photos-367" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДДТ клуб</a></p>

Обложка © VK / ДДТ клуб

Концерты известной группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, которые неоднократно переносились с 2020 года, отложены на неопределённый срок. В сообщении, опубликованном на официальном сайте коллектива, уточнили, что выступления перенесены по независящим от музыкантов и организаторов тура причинам.

"Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ: в Москве, запланированный 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге, запланированный 27 мая 2023 года… переносятся на неопределённый срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность", — говорится в сообщении.

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До этого группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в трёх других российских городах — Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. На сайте коллектива указано, что все приобретённые билеты не требуют обмена и будут действительны, когда появится возможность провести концерты. При этом зрители имеют право не ждать и в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.

Единственный концерт, который ещё значится на сайте ДДТ, — выступление 30 августа в Ростове-на-Дону. Однако сегодня организатор этого концерта сообщил, что выступление ДДТ в городе также отменено по техническим причинам. Кроме того, организатор отменил концерты Валерия Меладзе, "Машины времени", "Мумий Тролля" и Mgzavrebi.

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Напомним, в августе прошлого года суд в Уфе оштрафовал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за дискредитацию ВС РФ. Протокол на него был составлен после выступления перед восемью тысячами зрителей 18 мая в Уфе. Музыкант требовал отменить постановление и прекратить производство по делу, однако Верховный суд Башкирии оставил штраф в силе.

Иван Косицын
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