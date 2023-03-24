Концерты группы ДДТ в Москве и Петербурге перенесли на неопределённый срок

Концерты известной группы ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве, которые неоднократно переносились с 2020 года, отложены на неопределённый срок. В сообщении, опубликованном на официальном сайте коллектива, уточнили, что выступления перенесены по независящим от музыкантов и организаторов тура причинам.

"Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ: в Москве, запланированный 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге, запланированный 27 мая 2023 года… переносятся на неопределённый срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность", — говорится в сообщении.

До этого группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в трёх других российских городах — Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. На сайте коллектива указано, что все приобретённые билеты не требуют обмена и будут действительны, когда появится возможность провести концерты. При этом зрители имеют право не ждать и в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.